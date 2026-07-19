Інфантіно налітав неймовірну кількість годин під час Чемпіонату світу

Президент ФІФА зробив за час ЧС-2026 два з половиною оберти навколо Землі

Президент ФІФА Джанні Інфантіно під час чемпіонату світу 2026 року встановив справжній рекорд за кількістю перельотів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство AP.

За час турніру очільник світового футболу провів у повітрі понад 100 годин, подолавши більш як 96 500 кілометрів – це приблизно два з половиною оберти навколо Землі. Журналісти проаналізували маршрути приватного літака Gulfstream G650, який експлуатує чартерний підрозділ спонсора турніру Qatar Airways. За даними сервісу FlightAware, літак здійснював у середньому понад один переліт на день від старту мундіалю.

Інфантіно відвідав щонайменше один матч на всіх 16 стадіонах чемпіонату, а найчастіше з'являвся на арені «Хард-Рок» у Маямі, де побував на п'яти поєдинках. Загалом до матчу за третє місце він встиг відвідати 43 поєдинки.

Протягом турніру президент ФІФА 13 разів дивився по два матчі за день, перелітаючи між містами, віддаленими на сотні кілометрів. Йому довелося скористатися 21 аеропортом і 23 рази перетнути державні кордони. Найдовший переліт – із Маямі до Сіетла – тривав 344 хвилини, тоді як найкоротший, між Сіетлом і Ванкувером, зайняв лише 28 хвилин.

Нагадаємо, служба захисту соціальних мереж ФІФА (SMPS) виявила понад сім мільйонів образливих дописів в інтернеті на адресу гравців та персоналу під час Чемпіонату світу 2026. Цей показник перевищив кількість негативних коментарів під час попереднього мундіалю в Катарі, коли було зафіксовано та вилучено 470 000 подібних постів.

Понад півмільйона з них написані штучним інтелектом. Також більше ніж 1000 погроз було адресовано в бік уряду та правоохоронних органів. Цього місяця організація інформувала, що 11 відсотків негативу в соцмережах щодо світової першості мають расове спрямування.