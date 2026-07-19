Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Інфантіно налітав неймовірну кількість годин під час Чемпіонату світу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Інфантіно налітав неймовірну кількість годин під час Чемпіонату світу
Джанні Інфантіно відвідав щонайменше один матч на всіх 16 стадіонах чемпіонату
фото: Getty Images

Президент ФІФА зробив за час ЧС-2026 два з половиною оберти навколо Землі

Президент ФІФА Джанні Інфантіно під час чемпіонату світу 2026 року встановив справжній рекорд за кількістю перельотів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство AP.

За час турніру очільник світового футболу провів у повітрі понад 100 годин, подолавши більш як 96 500 кілометрів – це приблизно два з половиною оберти навколо Землі. Журналісти проаналізували маршрути приватного літака Gulfstream G650, який експлуатує чартерний підрозділ спонсора турніру Qatar Airways. За даними сервісу FlightAware, літак здійснював у середньому понад один переліт на день від старту мундіалю.

Інфантіно відвідав щонайменше один матч на всіх 16 стадіонах чемпіонату, а найчастіше з'являвся на арені «Хард-Рок» у Маямі, де побував на п'яти поєдинках. Загалом до матчу за третє місце він встиг відвідати 43 поєдинки.

Протягом турніру президент ФІФА 13 разів дивився по два матчі за день, перелітаючи між містами, віддаленими на сотні кілометрів. Йому довелося скористатися 21 аеропортом і 23 рази перетнути державні кордони. Найдовший переліт – із Маямі до Сіетла – тривав 344 хвилини, тоді як найкоротший, між Сіетлом і Ванкувером, зайняв лише 28 хвилин.

Нагадаємо, служба захисту соціальних мереж ФІФА (SMPS) виявила понад сім мільйонів образливих дописів в інтернеті на адресу гравців та персоналу під час Чемпіонату світу 2026. Цей показник перевищив кількість негативних коментарів під час попереднього мундіалю в Катарі, коли було зафіксовано та вилучено 470 000 подібних постів.

Понад півмільйона з них написані штучним інтелектом. Також більше ніж 1000 погроз було адресовано в бік уряду та правоохоронних органів. Цього місяця організація інформувала, що 11 відсотків негативу в соцмережах щодо світової першості мають расове спрямування.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА ЧС-2026 Джанні Інфантіно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

П'єро Інкап'є переконав лондонців у профпридатності
Чемпіон Англії викупив оборонця за солідні кошти
25 червня, 17:18
Кабо-Верде на своєму першому Чемпіонаті світу виступить у плейоф
Кабо-Верде зіграло внічию з Саудівською Аравією на Чемпіонаті світу 2026 і вийшло до 1/16 фіналу!
27 червня, 05:03
Хоакін Капаррос проходить лікування
Іспанський футбольний тренер бореться з серйозною хворобою: деталі
27 червня, 21:06
Суперники завершили поєдинок із очікуваним підсумком
Австрія вирвала нічию з Алжиром і застрибнула в плейоф Чемпіонату світу
28 червня, 07:04
Бразильці зіштовхнулися з серйозними проблемами з боку азійської збірної
Бразилія перемогла Японію в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 Реклама
29 червня, 22:03
Олександр Зінченко пішов з «Аякса»
Зінченко офіційно залишив «Аякс» і отримав статус вільного агента
1 липня, 10:34
Дензел Дюмфріс перебрався в чемпіонат Іспанії
«Реал» оголосив про перехід чемпіона Італії
5 липня, 16:17
Джон Кордоба достроково завершив турнір
Збірна Колумбії втратила форварда до кінця Чемпіонату світу 2026
5 липня, 20:28
У ФІФА уважно слідкували за дописами в соцмережах під час ЧС-2026
Під час мундіалю ФІФА зафіксувала понад 7 мільйонів образливих коментарів в інтернеті
Сьогодні, 12:57

Новини

Інфантіно налітав неймовірну кількість годин під час Чемпіонату світу
Інфантіно налітав неймовірну кількість годин під час Чемпіонату світу
Під час мундіалю ФІФА зафіксувала понад 7 мільйонів образливих коментарів в інтернеті
Під час мундіалю ФІФА зафіксувала понад 7 мільйонів образливих коментарів в інтернеті
Збірна Франції офіційно залишилась без головного тренера
Збірна Франції офіційно залишилась без головного тренера
Півзахисник збірної Франції перевершив рекорд Пеле на чемпіонатах світу
Півзахисник збірної Франції перевершив рекорд Пеле на чемпіонатах світу
Беллінгем побив рекорд збірної Англії на чемпіонатах світу
Беллінгем побив рекорд збірної Англії на чемпіонатах світу
Мессі звернувся до вболівальників перед фіналом Чемпіонату світу
Мессі звернувся до вболівальників перед фіналом Чемпіонату світу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
183K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 липня 2026
73K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
68K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
62K
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua