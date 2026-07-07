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Роналду зіграв останній матч на чемпіонатах світу і повторив антирекорд

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Роналду зіграв останній матч на чемпіонатах світу і повторив антирекорд
Кріштіану Роналду реалізував пенальті в матчі з Хорватією
фото: Getty Images

Легендарний португалець програв вісім матчів на мундіалях

41-річний португалець Кріштіану Роналду провів останній матч в кар'єрі на чемпіонатах світу і поповнив список футболістів із сумнівним досягненням на мундіалях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Збірна Португалії з капітаном Кріштіану Роналду вилетіла з Чемпіонату світу 2026, програвши в 1/8 фіналу Іспанії (0:1). Роналду увосьме в своїй кар'єрі поступився на мундіалях, повторивши історичний антирекорд турніру.

Окрім Кріштіану, по вісім поразок на світових першостях також зазнали Меттью Лекі (Австралія), Сон Хин Мін (Південна Корея), Антоніо Карбахаль (Мексика) і Хон Мьон Бо (Південна Корея).

Після поразки від Іспанії Роналду підтвердив, що Чемпіонат світу 2026 – його останній мундіаль у кар'єрі.

«Мені прикро залишати чемпіонат світу таким чином. Як я сказав вчора, я віддав усі сили та залишаю турнір із чистою совістю. Таке життя футболіста. Потрібно рухатися далі. Так, це був мій останній Чемпіонат світу. Що стосується решти, є час подумати, побути з родиною і не казати речі в розпал моменту», – розповів Роналду

Протягом Чемпіонату світу 2026 Роналду відзначився трьома голами: оформив дубль у розгромному матчі з Узбекистаном (5:0) та реалізував пенальті, який допоміг мінімально обіграти Хорватію (2:1).

За кар'єру Кріштіану провів на чемпіонатах світу 27 матчів, дебютувавши на турнірі з виходом у півфінал 2006 року – цей результат залишається найкращим для Португалії з Кріштіану в складі. На турнірі він забив 11 голів та ділить дев'яте місце в історичному рейтингу найкращих бомбардирів.

У наступному Чемпіонаті світу Роналду не візьме участь, попри домашній статус турніру – Португалія прийматиме ЧС-2030 спільно з Іспанією та Марокко. На момент проведення наступного мундіалю форварду виповниться 45 років.

Нагадаємо, головний тренер збірної Португалії з футболу Роберто Мартінес оголосив про намір залишити посаду після вильоту з Чемпіонату світу 2026.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Кріштіану Роналду

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