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«Динамо» підпише контракт із захисником «Карпат» – джерело

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Динамо» підпише контракт із захисником «Карпат» – джерело
Олексій Сич був лідером «Карпат» у минулому сезоні
фото: ФК Карпати

Олексій Сич зіграв два матчі у складі збірної України

«Динамо» перебуває на фінальній стадії трансферу захисника «Карпат» Олексія Сича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТаТоТаке.

За інформацією джерела, кияни вирішили посилити проблемну позицію на правому фланзі оборони, зробивши «Карпатам» конкретну пропозицію щодо його придбання 25-річного гравця.

Сич у минулому сезоні української Прем’єр-ліги провів 18 матчів, не відзначаючись результативними діями. В активі захисника також є два поєдинки у складі збірної України – проти Албанії та Бельгії у розіграші Ліги націй-2024/25.

«Динамо» цього тижня пройшло «Університатю Клуж» у першому раунді кваліфікації Ліги Європи. Обидва матчі завершилися нульовими нічиїми, а в серії пенальті кияни були влучнішими. 23 та 30 липня вони проведуть матчі другого раунду відбору Ліги Європи проти грецького ПАОКу. В УПЛ команда Ігоря Костюка стартує 2 серпня матчем проти «Лівого Берега».

Нагадаємо, форвард збірної України Матвій Пономаренко продовжить кар'єру у складі київського «Динамо». 20-річний футболіст ще до старту літніх зборів провів перемовини з президентом Ігорем Суркісом щодо продовження співпраці. Сторони успішно обговорили всі деталі майбутнього контракту і планують офіційно оголосити про це до старту нового сезону. У новій угоді нападник матиме покращені фінансові умови.

Під час літнього трансферного вікна повідомлялося, що до нападника проявляють інтерес турецький «Галатасарай», португальський «Порту», французький «Страсбур», італійський «Мілан» та багато інших клубів.

У минулому сезоні форвард провів 23 матчі, в яких забив 16 голів і віддав одну результативну передачу. Пономаренко став найкращим бомбардиром елітного дивізіону з 13 м'ячами.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК Карпати

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