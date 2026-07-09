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Літак збірної Бразилії повернувся до Ріо-де-Жанейро лише з одним футболістом на борту

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Літак збірної Бразилії повернувся до Ріо-де-Жанейро лише з одним футболістом на борту
Збірна Бразилії завершила виступ на Мундіалі у 1/8 фіналу, поступившись Норвегії – 1:2
фото: Getty Images

Гравці збірної Бразилії вирушили з США у відпустку до інших країн

Літак збірної Бразилії з футболу повернувся до Ріо-де-Жанейро зі США лише з одним гравцем на борту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Metropoles.

Зазначається, що на борту, крім тренерського штабу та персоналу, знаходився захисник Данило.

Інші гравці вирушили з США у відпустку до інших країн. Головний тренер команди Карло Анчелотті вилетів до Ванкувера, де має будинок.

Збірна Бразилії завершила виступ на Мундіалі у 1/8 фіналу, поступившись Норвегії – 1:2.

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня. 

Нагадаємо, Марокко обіграло Канаду у матчі плейоф Чемпіонату світу 2026 з футболу.

У другому таймі Хакімі зі стандарту покотив під удар Унаї, який класним ударом поцілив у кут. 

За рахунку 0:1 Канада нічого не могла створити біля воріт суперника, який дуже грамотно захищався. Жодного результату не давали і стандарти. А от марокканці скористались черговим шансом. Стрімку контратаку завершив Унаї, який влучно пробив у верхній кут і оформив дубль. Через кілька хвилин Рахімі міг знімати всі питання, але влучив з-за меж штрафного у поперечину.

Нагадаємо, Франція перемогла Парагвай у напруженому матчі 1/8 Чемпіонату світу 2026.

Вирішальний епізод зустрічі стався на 67-й хвилині. Після того, як Дезіре Дуе увірвався до штрафного майданчика, проти нього порушив правила Густаво Гомес. Спочатку арбітр не призначив пенальті, однак після перегляду VAR змінив своє рішення та вказав на одинадцятиметрову позначку. До м'яча підійшов Кіліан Мбаппе, який холоднокровно пробив у правий нижній кут і відкрив рахунок.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

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