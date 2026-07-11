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Учасник Чемпіонату світу з футболу раптово помер у віці 25 років

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Учасник Чемпіонату світу з футболу раптово помер у віці 25 років
Джейден Адамс пішов із життя у віці 25 років
фото: Facebook

Джейден Адамс дійшов зі збірною ПАР до 1/16 фіналу

Півзахисник «Мамелоді Сандаунз» та збірної ПАР, учасник Чемпіонату світу 2026 Джейден Адамс помер у віці 25 років після того, як повернувся з мундіалю. Про це повідомляє «Главком».

Про причини смерті немає офіційної інформації, проте африканський журналіст Нуху Адамс повідомив, що футболіст пішов з життя через самогубство, яке стало результатом тривалої депресії.

Адамс провів три матчі на Чемпіонаті світу 2026 – проти Мексики (0:2), Чехії (1:1) та Південної Кореї (1:0) – і допоміг своїй команді завоювати путівку до 1/16 фіналу. Зазначимо, що поєдинок плейоф проти Канади (0:1) він провів на лаві запасних.

На клубному рівні Джейден грав за «Стелленбос» та «Мамелоді Сандаунз», кольори якого захищав з січня 2025 року, – провів 67 матчів, забив три голи та віддав сім асистів.

Повідомляється, що «Мамелоді Сандаунз» готувався до вильоту на тренувальні збори, проте команда так і не дочекалася прибуття 25-річного футболіста, в активі якого дев'ять ігор за збірну ПАР.

Нагадаємо, нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе уникнув серйозної травми та готується зіграти у півфіналі Чемпіонату світу 2026 проти Іспанії. Мбаппе достроково завершив чвертьфінальну гру з Марокко (2:0), попросивши заміну, а потім додивлявся матч на лаві запасних із пакетом льоду на верхній частині правої стопи.

Згодом Кіліан швидко всіх заспокоїв. Спочатку він стрибав і танцював перед французькими вболівальниками після виходу до півфіналу, а потім повідомив партнерам, що це лише забій і все буде добре. Якщо після відновлення тренувань біль збережеться, його навантаження можуть скоригувати. Якщо не виникне нових ускладнень він зіграє у півфіналі мундіалю проти Іспанії.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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