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Костюк оцінила рекордну перемогу на старті Вімблдону

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Костюк оцінила рекордну перемогу на старті Вімблдону
Марта Костюк: Найважливіше для мене те, що я здорова
фото: WTA

Марта Костюк: Трава – специфічне покриття, але я рада, як впоралася

Українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала переможний стартовий матч на Вімблдоні 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

У матчі першого кола Костюк розгромила аргентинку українського походження Надію Подороску – 6:1, 6:2. Для Марти це була перша гра на трав'яному покритті у 2026 році. Втім, Костюк вдалося не лише з перемоги розпочати для себе Грендслем, але й зробити це з найбільш розгромним рахунком на цьому турнірі.

«Я можу сказати, що це в принципі один з таких простіших для мене матчів. Звісно, всі матчі на Великих шлемах – це велика відповідальність, в першу чергу, і виходити на корт завжди нервово. Цей матч не був нічим іншим: я також нервувала, але знала, що саме хочу робити на корті. Знову ж таки: трава – специфічне покриття, але я рада, як впоралася. В принципі я задоволена матчем.

Я достатньо впевнено почала. Перший гейм на прийомі був такий швидкий, я якось нічого не прийняла в корт, але потім якось прибилася і в принципі було нормально. Не відчувала, щоб був якийсь там нервовий момент. Я так само зробила брейк одразу ж на початку другого сету, тому почувалася достатньо комфортно.

Почуваю себе добре, тому що знову ж таки: це перемога. Але найважливіше для мене те, що я здорова. І знову таки: покриття непросте. Я на кожен матч виходжу, кожне тренування і кажу собі, будь ласка, не зламайся. У першому матчі було те саме. Тобто все добре, але так, я завжди тримаю це в голові», – розповіла Костюк.  

Наступною суперницею Костюк стане «нейтральна» Анна Блінкова, яка на старті турніру вибила іншу українську тенісистку, Юлію Стародубцеву. Матч Костюк проти Блінкової відбудеться у четвер, 2 червня.

Нагадаємо, Еліна Світоліна сенсаційно вибула в першому колі Вімблдонського турніру. Кривдницею українки стала її співвітчизниця Дар'я Снігур. Остання здобула перемогу в двох сетах.

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Теги: теніс Вімблдон Марта Костюк

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