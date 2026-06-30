Світоліна сенсаційно поступилася Снігур у першому колі Вімблдонського турніру

Перша ракетка України зазнала несподіваної поразки від молодшої співвітчизниці

Дар'я Снігур переграла Еліну Світоліну в дербі українок на старті Вімблдона-2026. Про це повідомляє «Главком».

Початок поєдинку не віщував біди для титулованішої тенісистки. Світоліна виграла чотири гейми зі старту та, вочевидь, трохи розслабилася. І тут Снігур відповіла п'ятьма набраними пунктами поспіль.

На корті воскресла інтрига. Проте, обійшлося навіть без тай-брейку. В одинадцятому геймі молодша представниця України взяла подачу Світоліної «під нуль», а в наступному з третьої спроби реалізувала сетбол.

Диво продовжилося і в другій партії. Після рівного початку сету (2:2) Снігур захопила ініціативу з п'ятого гейму. Вона виграла чотири гейми поспіль і сенсаційно відправила Світоліну додому вже після першого кола мейджора.

Вімблдон. Перший раунд

Еліна Світоліна (Україна, 8) – Дар'я Снігур (Україна) – 5:7, 2:6

До слова, напередодні Даяна Ястремська драматично здолала перше коло Вімблдонського турніру. Українка в трьох сетах вибила японку Іто Аой. Представниця України була сильнішою у першій та третій партіях.

Нагадаємо, раніше Олександра Олійникова швидко зачохлила ракетку на Вімблдоні. Українська тенісистка поступилася американці Маккартні Кесслер. Вона не змогла взяти жодного гейму.