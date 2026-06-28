Прев’ю Вімблдону. Що продемонструють українські тенісистки на британській траві?

Розповідаємо, що варто очікувати українським вболівальникам від легендарного тенісного турніру

Світовий теніс важко уявити без турніру, який для багатьох уболівальників є головною подією сезону. Білий дрес-код, атмосфера аристократизму та багаторічні традиції – саме такою є візитівка кортів Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету, де щороку проходить Вімблдон. Британський мейджор також нерідко стає ареною гучних сенсацій: достатньо згадати чемпіонські титули Маріон Бартолі у 2013 році чи Маркети Вондроушової у 2023-му.

Не залишиться без українського представництва і цьогорічний розіграш. Як і на Ролан Гарросі, в основній сітці Вімблдону виступлять сім українок. «Главком» пропонує згадати, як для них склався короткий трав'яний сезон, а також оцінити їхні перспективи на третьому турнірі Великого шлему цього року.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна намагатиметься повторити свій успіх трирічної давнини на Вімблдоні фото: Getty Images

Місце у світовому рейтингу: восьме

восьме Найкращий виступ на Вімблдоні: півфінал (2019, 2023 роки)

півфінал (2019, 2023 роки) Найкращий результат трав’яного сезону 2026: чвертьфінал WTA500 в Берліні та Бад-Гомбургу

Лідерка українського тенісу Еліна Світоліна традиційно входить до числа фавориток на успішний виступ на будь-якому Мейджорі.

Нинішній трав'яний сезон для першої ракетки України склався неоднозначно. Вона дісталася чвертьфіналів на двох турнірах серії WTA 500, однак жодного разу не змогла зробити крок до півфіналу. Найбільше занепокоєння викликає виступ у Бад-Гомбургу, де Світоліна знялася з чвертьфінального матчу через травму. Перед цим вона провела виснажливий трисетовий поєдинок проти «нейтральної» росіянки Людмили Самсонової, під час якого брала медичний таймаут.

Жереб звів Світоліну в одну частину сітки з Мартою Костюк, тож уже на ранніх стадіях турніру можливе українське дербі. Для Еліни така зустріч могла б стати шансом узяти реванш за поразку від Костюк на «Ролан Гаррос». Крім того, в цій ж чверті перебуває й чинна чемпіонка Іга Свьонтек, яка може стати однією з головних перешкод на шляху українок.

Загалом же в половині сітки Світоліної опинилися одразу чотири представниці України: окрім Світоліної та Костюк, це також Дарія Снігур і Юлія Стародубцева. Тож уболівальники мають хороші шанси побачити на Вімблдоні одразу кілька українських дербі.

Марта Костюк

Марта Костюк через травму відмовилася від усіх турнірів на траві до Вімблдону фото: Wilson

Місце у світовому рейтингу: 13

13 Найкращий виступ на Вімблдоні: 1/16 фіналу (2024 рік)

1/16 фіналу (2024 рік) Найкращий результат трав’яного сезону 2026: не грала на траві до Вімблдону

Марта Костюк після успішного виступу на «Ролан Гаррос», де вона вперше в кар'єрі дійшла до півфіналу турніру Великого шлему, вирішила зробити акцент на відновленні. Українка планувала зіграти лише на одному підготовчому турнірі перед Вімблдоном (у Лондоні), однак в останній момент знялася зі змагань через травму ноги.

У підсумку, Костюк підходить до Вімблдону без жодного офіційного матчу на траві цього сезону. До того ж саме це покриття історично є для неї найменш комфортним. За всю кар'єру українка лише двічі завершувала трав'яний сезон із позитивним балансом перемог і поразок – у 2021 та 2022 роках. Не надто переконливою є й статистика на самому Вімблдоні: Костюк щоразу долала перше коло, однак жодного разу не змогла пройти далі третього раунду.

Жереб для другої ракетки України вийшов доволі цікавим. У першому колі Костюк зустрінеться з аргентинкою українського походження Надією Подороскою, а вже у другому може відбутися українське дербі проти Юлії Стародубцевої. Найскладніші випробування потенційно чекатимуть далі: у третьому колі суперницею Марти може стати Емма Наварро, яка напередодні Вімблдону дійшла до фіналу турніру в Ноттінгемі, а в четвертому раунді можливе ще одне українське дербі – проти першої ракетки країни Еліни Світоліної.

Олександра Олійникова

Олександра Олійникова вперше зіграє на Вімблдоні фото: Інстаграм Олександри Олійникової

Місце у світовому рейтингу: 49

49 Найкращий виступ на Вімблдоні: дебют в основній сітці

дебют в основній сітці Найкращий результат трав’яного сезону 2026: перший раунд кваліфікації WTA250 в Істборні

Для Олександри Олійникової вже сам факт потрапляння до основної сітки Вімблдону є вагомим досягненням. Третя ракетка України поки що має мінімальний досвід виступів на траві: за всю кар'єру вона провела лише два турніри на цьому покритті й в обох випадках завершувала боротьбу після першого матчу.

Старт на Вімблдоні також обіцяє бути непростим. У першому колі Олійникова зустрінеться з американкою Маккартні Кесслер, яка добре почувається на траві та вже неодноразово завдавала поразок українським тенісисткам на цьому покритті. Цього сезону Кесслер обіграла Ангеліну Калініну, а торік перемогла Даяну Ястремську у фіналі турніру в Ноттінгемі.

Якщо ж Олійниковій вдасться подолати стартовий бар'єр, то вже у другому раунді на неї, найімовірніше, чекатиме перша ракетка світу Арина Соболенко. Цей поєдинок буде важким для українка, адже вона неодноразово критично висловлювалася щодо білоруски через її підтримку режиму Олександра Лукашенка.

Юлія Стародубцева

Юлія Стародубцева спробує втретє поспіль подолати стартове коло на Вімблдоні фото: Інстаграм Юлії Стародубцевої

Місце у світовому рейтингу: 55

55 Найкращий виступ на Вімблдоні: 1/32 фіналу (2024 та 2025 роки)

1/32 фіналу (2024 та 2025 роки) Найкращий результат трав’яного сезону 2026: 1/8 фіналу WTA250 в Ноттінгемі

Юлія Стародубцева вже встигла довести, що здатна демонструвати якісний теніс на траві. Найкращим підтвердженням цього став минулорічний Вімблдон, де українка успішно подолала кваліфікацію та дійшла до другого кола. Там вона лише у трьох сетах поступилася новозеландці Лулу Сунь, яка згодом стала однією з головних сенсацій турніру.

Нинішній трав'яний сезон для Стародубцевої виявився непростим – усі її матчі завершувалися лише у трьох сетах. Єдину перемогу українка здобула над австралійкою Майєю Джойнт на турнірі в Ноттінгемі, тоді як поразками завершилися зустрічі з Еммою Наварро та «нейтральною» Анастасією Захаровою.

Жереб Вімблдону підготував для Стародубцевої цікаве випробування. У першому колі вона знову зустрінеться з «нейтральною» Анною Блінковою – тією самою суперницею, яку обіграла в першому раунді «Ролан Гаррос» лише кілька тижнів тому. Щоправда, тоді матч проходив на ґрунті, який є найкомфортнішим покриттям для українки. У разі перемоги Стародубцева може вже у другому колі зіграти українське дербі з Мартою Костюк, а в третьому – отримати шанс на реванш проти Емми Наварро.

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська прагне реабілітуватися за не надто вдалий трав’яний сезон фото: WTA

Місце у світовому рейтингу: 66

66 Найкращий виступ на Вімблдоні: 1/8 фіналу (2019 рік)

1/8 фіналу (2019 рік) Найкращий результат трав’яного сезону 2026: 1/8 фіналу WTA250 у Гертогенбосі та Ноттінгемі

Саме Даяну Ястремську багато експертів вважають українською тенісисткою з найбільшим потенціалом на трав'яному покритті. Її агресивний стиль гри чудово підходить для найшвидшого покриття, що вона неодноразово доводила протягом кар'єри. Ще на юніорському рівні Ястремська діставілася фіналу Вімблдону, де поступилася Анастасії Потаповій. Минулого року Даяна вперше у кар'єрі зіграла у фіналі дорослого турніру на траві, програвши американці Маккартні Кесслер.

Втім, цьогорічний трав'яний сезон поки не дає підстав говорити про пікову форму українки. На обох підготовчих турнірах Ястремська впевнено долала перше коло, однак щоразу зупинялася у другому. Особливо болючою стала поразка від Айли Томлянович у Гертогенбосі: вигравши перший сет, українка поступилася у двох наступних партіях.

Стартовою суперницею Ястремської на Вімблдоні стане японка Аої Іто. Минулого сезону вона яскраво заявила про себе, увійшовши до топ-100 світового рейтингу, однак через травму спини була змушена зробити шестимісячну перерву. У разі перемоги Даяна може вже у другому колі отримати можливість зіграти матч-реванш проти «нейтральної» Анастасії Потапової – суперниці по фіналу юніорського Вімблдону десятирічної давності. Водночас, пройти ще далі буде значно складніше: потенційною суперницею у третьому раунді є четверта ракетка світу Джессіка Пегула, яка напередодні Вімблдону дійшла до фіналу престижного турніру в Берліні.

Ангеліна Калініна

Ангеліна Калініна отримала доволі сприятливу сітку на турнірі фото: Арата Ямаока

Місце у світовому рейтингу: 70

70 Найкращий виступ на Вімблдоні: 1/32 фіналу (2022 та 2023 роки)

1/32 фіналу (2022 та 2023 роки) Найкращий результат трав’яного сезону 2026: 1/8 фіналу WTA250 в Істборні

Ангеліну Калініну навряд чи можна назвати спеціалісткою з гри на траві. Найуспішнішим для українки на цьому покритті залишається сезон-2022, коли вона дійшла до чвертьфіналу турніру в Істборні, здобувши перемоги над такими сильними суперницями, як Сорана Кирстя та Марія Саккарі. Пам'ятним став і її виступ на Вімблдоні-2022, де у другому колі Калініна видала драматичне українське дербі проти Лесі Цуренко, поступившись лише у трьох сетах (6:4, 3:6, 4:6).

Цьогоріч найкращий результат на траві Калініна також показала в Істборні. У першому колі вона здолала співвітчизницю Дарію Снігур у непростому матчі з рахунком 7:6, 7:5, однак уже в наступному раунді не змогла впоратися з американкою Маккартні Кесслер, яка часто перемагає українок на цьому покритті.

Жереб першого кола Вімблдону виглядає для Калініної доволі сприятливим. Її суперницею стане колишня росіянка Камілла Рахімова, яка від початку цього сезону виступає під прапором Узбекистану. Українка виграла обидві попередні очні зустрічі, тож має хороші шанси пройти далі. У другому раунді найімовірнішою суперницею стане данка Клара Таусон, а в третьому Калініну можуть чекати фіналістка Вімблдону-2025 Жасмін Паоліні або сенсаційна чемпіонка турніру в Гертогенбосі Робін Монтгомері. Загалом сітка виглядає доволі робочрю, однак головним фактором успіху стане те, в якому ігровому стані до Лондона підійде сама українка.

Дарія Снігу

Дарія Снігур знає, як перемагати на Вімблдоні фото: скриншот з трансляції

Місце у світовому рейтингу: 78

78 Найкращий виступ на Вімблдоні: 1/32 фіналу (2024 рік)

1/32 фіналу (2024 рік) Найкращий результат трав’яного сезону 2026: чвертьфінал WTA250 у Гертогенбосі

Дарія Снігур насамперед асоціюється з трав'яними кортами завдяки перемозі на юніорському Вімблдоні-2019. Тоді українка провела майже бездоганний турнір, віддавши суперницям лише один сет. На дорослому рівні їй поки що не вдалося повністю реалізувати свій потенціал на цьому покритті, хоча хороші результати вона демонструє регулярно. Найкращим досягненням Снігур став цьогорічний чвертьфінал турніру в Гертогенбосі, де вона здолала колишню другу ракетку світу Паулу Бадосу та угорку Панну Удварді, а зупинила українку лише майбутня чемпіонка Робін Монтгомері. Цікаво, що саме американка стала єдиною тенісисткою, якій вдалося виграти сет у Снігур на її переможному юніорському Вімблдоні.

Перед цьогорічним Вімблдоном Снігур могла розраховувати на вдалий виступ, однак жереб одразу підготував для неї одне з найскладніших можливих випробувань. Уже в першому колі Снігур зустрінеться з восьмою ракеткою світу та першою ракеткою України Еліною Світоліною. Сама Дарія Снігур зізналася, що очікує на дуже непростий матч, але налаштована боротися за перемогу та максимально використати свій шанс. Протягом кар'єри Снігур уже неодноразово створювала сенсації у матчах проти фавориток, тож списувати її з рахунків не варто. Водночас знайти ключі до гри Світоліної буде надзвичайно складним завданням.

Резюме

Загалом жереб українок можна вважвти досить сприятливим. Більшість із них мають реальні шанси дістатися щонайменше третього кола, хоча саме трав'яне покриття традиційно залишається непростим випробуванням практично для кожної представниці України, включно з Еліною Світоліною.

Найбільші сподівання традиційно пов'язані зі Світоліною та Костюк, які можуть зустрітися між собою вже на другому турнірі Великого шлему поспіль. Водночас, хороші перспективи на успішний виступ мають і Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська, які за вдалого розвитку подій здатні дійти щонайменше до другого-третього раунду.

Найскладніше ж, схоже, буде Олександрі Олійниковій та Дарії Снігур. Перша лише набирається досвіду виступів на траві й уже на старті отримала дуже непросту суперницю, тоді як Снігур, попри комфортне для себе покриття, одразу зіграє проти першої ракетки України Еліни Світоліної.

Ілля Мандебура, «Главком»