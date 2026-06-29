Одіозний російський тенісист відзначився скандальною заявою про легендарну Вільямс

Хачанов про Вільямс: Навіщо вона грає?

Одіозний російський тенісист Карен Хачанов зробив скандальну заяву про легендарну Вінус Вільямс. Про це інформує «Главком».

«Я не розумію, навіщо, наприклад, Вінус грає. Вона стільки всього досягла, значить їй настільки подобається грати в теніс. Але коли вона програє матчі поспіль – я не знаю, наскільки можна отримувати задоволення, коли не орієнтуєшся на результат. Навіщо вона грає? Просто тому, що їй подобається приїжджати на турніри та отримувати уайлд-карди? За всієї поваги до будь-якого спортсмена, я не розумію, в чому сенс. Скільки так може тривати? Десять років?», – сказав Хачанов у ефірі одного з російських шоу.

Вінус Вільямс дебютувала в жіночому турі ще в жовтні 1994 року. До першого фіналу на рівні WTA дійшла восени 1997-го, а прем'єрний турнір виграла в лютому наступного року.

У наступні два десятиліття виграла ще 48 титулів одиночного розряду. Зокрема, сім разів тріумфувала на мейджорах (Вімблдон – п'ять разів, US Open – двічі). Також виграла по одному Grand Slam Cup та Tour Finals, а в 2000 році здобула «золото» Олімпіади в Сіднеї. Востаннє грала фінали в 2017-му (три поразки).

У парному розряді виграла 22 титули, зокрема 14 разів перемогла на мейджорах. Тричі тріумфувала в дуетах на Олімпійських іграх. Двічі виграла турніри серії Grand Slam у міксті.

46-річна Вільямс зараз посідає 471 місце у рейтингу WTA і не перемагає в одиночному розряді з липня 2025 року.

Нагадаємо, Карен Хачанов був помічений у підтримці війни проти України.

Хачанов в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікував зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.