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Олійникова без шансів програла на старті Вімблдону 2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Олійникова без шансів програла на старті Вімблдону 2026
Олександра Олійникова невдало дебютувала на Вімблдоні
фото: WTA

Українка програла в двох сетах Маккартні Кесслер

Українська тенісистка Олександра Олійникова програла матч першого раунду на Вімблдоні 2026. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

У першому раунді українка зіграла проти Маккартні Кесслер зі США і поступилася із принизливим рахунком – 0:6, 0:6. Це було перше очне протистояння суперниць.

Перший сет повністю пройшов під контролем американської тенісистки. Олійникова не змогла виграти жодного гейму, тоді як Кесслер домінувала як на власній подачі, так і на прийомі. За 19 хвилин американка оформила «суху» перемогу в партії.

У другому сеті Кесслер також контролювала перебіг матчу. Американка впевнено вигравала гейм за геймом, а Олександра знов не змогла взяти жодного очка.

Для української тенісистки це був перший матч в кар'єрі в основній сітці Вімблдону. Досі представниця України не грала на трав'яному Грендслемі навіть на етапі кваліфікації.

Вімблдон 2026. Жінки. Перший раунд

  • Олександра Олійникова (Україна) – Маккартні Кесслер (США) 0:6,0:6

Нагадаємо, сьогодні на Вімблдоні зіграє ще одна українська тенісистка Даяна Ястремська. Її суперниця Аой Іто з Японії.

У вівторок, 30 червня, на корти вийдуть ще п'ять українок:

30 червня, Еліна Світоліна (Україна, 8) – Дарія Снігур (Україна)

30 червня, Марта Костюк (Україна, 12) – Надя Подороска (Аргентина)

30 червня, Ангеліна Калініна (Україна) – Камілла Рахімова (Узбекистан)

30 червня, Юлія Стародубцева (Україна) – Анна Блінкова

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Теги: теніс Вімблдон

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