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Калініна драматично програла ексросіянці на старті Вімблдонського турніру

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Калініна драматично програла ексросіянці на старті Вімблдонського турніру
Ангеліна Калініна рано зачохлила ракетку
фото: Jimmie48

Вітчизняна тенісистка зазнала прикрої невдачі на мейджорі

Українка Ангеліна Калініна поступилася представниці Узбекистану Каміллі Рахімовій у першому колі Вімблдона. Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті суперниці зосередилися на власних подачах. Так тривало до дев'ятого гейму. Саме тоді українська спортсменка з другої спроби оформила брейк, а в наступному геймі відразу закрила партію на своїй подачі.

У другому сеті суперниці почали більше помилятися. До середини відрізку Рахімова впевнено повела з двома брейками проти одного (4:1). Калініна змогла підібратися ближче, взявши подачу ексросіянки в дев'ятому геймі. Та в наступному тенісистка під узбецьким прапором реалізувала сетбол.

У вирішальній партії краще розпочала Рахімова. Вона спробувала піти у відрив із брейком (2:0). Проте, українка швидко відповіла суперниці взаємністю. Далі опонентки повернулися до ставки на власні подачі.

Така тенденція затягнулася аж до дванадцятого гейму. І саме тоді гра Калініної розладналася. Вона несподівано не змогла виграти жодного розіграшу та програла «під нуль» гейм, сет і матч.

Вімблдон. Перший раунд

  • Ангеліна Калініна (Україна) – Камілла Рахімова (Узбекистан) – 6:4, 4:6

До слова, напередодні Даяна Ястремська драматично здолала перше коло Вімблдонського турніру. Українка в трьох сетах вибила японку Іто Аой. Представниця України була сильнішою у першій та третій партіях.

Нагадаємо, раніше Олександра Олійникова швидко зачохлила ракетку на Вімблдоні. Українська тенісистка поступилася американці Маккартні Кесслер. Вона не змогла взяти жодного гейму.

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Теги: теніс Вімблдон Ангеліна Калініна Камілла Рахімова

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