Казахстан відновив видобуток нафти на найбільшому родовищі

Після скорочення видобутку через атаку на Оренбурзький газопереробний завод Газпрому родовище повернулося до звичних обсягів роботи

Казахстан відновив видобуток нафти та газового конденсату на одному з найбільших родовищ країни – Карачаганак. Раніше виробництво було скорочене через зменшення постачання сирого газу на Оренбурзький газопереробний завод Газпрому, який зазнав атаки безпілотників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на KZ24.

У Міністерстві енергетики Казахстану повідомили, що видобуток на родовищі повернувся до звичних обсягів. Водночас точні показники поточного виробництва у відомстві не розкрили.

За даними міністерства, у період із 1 до 12 липня середній обсяг видобутку на Карачаганаку становив близько 31 тис. тонн нафти та газового конденсату на добу, що відповідає приблизно 243,6 тис. барелів.

Раніше виробництво на родовищі скоротилося після зменшення постачання сирого газу на Оренбурзький газопереробний завод Газпрому. Після атаки безпілотників на підприємство 24 червня видобуток на Карачаганаку знизився приблизно з 34 тис. до 25 тис. тонн на добу.

На початку липня Міністерство енергетики Казахстану повідомило про часткове відновлення поставок газу на Оренбурзький ГПЗ. Оскільки газ із Карачаганаку має проходити очищення саме на цьому підприємстві, обмеження його роботи безпосередньо вплинули на обсяги видобутку.

Карачаганак працює в межах довгострокових угод між оператором Karachaganak Petroleum Operating та компанією «КазРосГаз» щодо постачання сирого газу на Оренбурзький газопереробний завод. Чинний контракт діє до 2038 року.

У вересні на родовищі заплановано ремонтні роботи. За підсумками 2025 року видобуток нафти та газового конденсату на Карачаганаку становив 12,13 млн тонн, що дещо менше, ніж роком раніше.

Карачаганак входить до числа найбільших нафтогазоконденсатних родовищ Казахстану. Видобуту продукцію експортують через систему Каспійського трубопровідного консорціуму.

Нагадаємо, раніше Омський нафтопереробний завод, який є найбільшим у Росії, призупинив роботу після ураження українськими безпілотниками. Через атаки на російську нафтову інфраструктуру в РФ також суттєво скоротилися обсяги переробки нафти, а в окремих регіонах виникли перебої з постачанням пального.