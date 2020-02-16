Євро з боротьби: до медальних сутичок заключного дня з українців добрався лише досвідчений тяж (відео)



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Олександр Хоцянівський останнім часом зі всіх турнірів привозить бронзу UA-Футбол

Наразі українська збірна з вільної боротьби має дві нагороди

Сьогодні, 16 лютого в Римі (Італія) фінішує чемпіонат Європи з трьох видів боротьби. Закривають змагання представники вільного стилю. Наразі нагороди вільники розіграли у п’яти з десяти вагових категорій і на рахунку українців уже є дві бронзових медалі, здобуті чемпіоном світу серед юніорів Еріком Арушаняном (до 65 кг) і Василем Михайловим (до 79 кг).

Попередні сутички у решті п’яти категоріях, які відбулися в суботу, вже позбавили шансів на щось вартісніше, ніж бронза й інших українських борців. Також зазначимо, що втратив нагоду поборотися за медаль через втішний турнір чемпіон Європи-2918 серед юніорів Олексій Борута (до 70 кг). Він після поразки майбутньому віце-чемпіонові Європи Аґахусейнові Мустафаєву з Азербайджану в суботу поступився 3:7 вірменину Ґеворґу Мхеяну.

Як і очікувалося, боротиметься за медаль представник найважчої категорії (до 125 кг) Олександр Хоцянівський, котрий торік вигравав бронзу на всіх основних стартах – чемпіонатах світу, Європи і Європейських іграх.

У Римі 29-річний донеччанин спершу достроково переміг місцевого борця Раяна Джона Мало – 10:0.

У чвертьфіналі Олександр впорався з білорусом Ігорем Дзятком – 3:2.

І лише у півфіналі Хоцянівський програв 2:7 переможцеві трьох останніх чемпіонатів світу, бронзовому призерові Олімпіади-2016 Ґено Петріашвілі з Грузії.

У неділю, якщо не трапиться якогось дива, в сутичці за третє місце Хоцянівський боротиметься з росіянином Балданом Цижіповим.

Інші чотири українці відборолися в суботу не надто вдало. Іван Білейчук (до 61 кг) переміг 8:1 фіна Анвара Сувіінтті, але програв 0:7 вірменинові Арсенові Арутюняну і на тому свій виступ припинив. Така ж доля спіткала Дениса Павлова (до 74 кг). Він достроково переміг 10:0 естонця Аймара Андрусе, але поступився 2:4 молдованину Валентину Борзіну. Ілля Арчая (до 86 кг) і Роман Ричко (до 92 кг) взагалі вибули після перших сутичок. Причому обоє програли вірменам – відповідно Ованнесові Мхітаряну (5:7) і Марзпетові Ґалстяну (2:15).

Нагадаємо, що раніше на чемпіонаті Європи в Римі змагалися представники греко-римської та жіночої боротьби. Українські греко-римляни вибороли три нагороди, зокрема золото Семена Новікова (до 87 кг). У жінок – вісім медалей, включно із золотом Юлії Ткач (до 62 кг), яка стала триразовою чемпіонкою континенту.

Медальні сутички в заключних п’яти категоріях у вільній боротьбі відбудуться недільного вечора, починаючи з 19:00 за київським часом.