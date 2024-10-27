Євроліга відсторонила від роботи арбітра, який погорів на крадіжці парфумів в аеропорту

У грудні 2023 року Болтаузер викрав флакон парфумів вартістю 221 євро

Баскетбольний суддя Матей Болтаузер був відсторонений від роботи на матчах Євроліги на один сезон. Про це повідомляє Eurohoops.

У квітні цього року видання Republica опублікувало запис із камери відеоспостереження, на якому видно, як у грудні 2023 року Болтаузер краде флакон парфумів вартістю 221 євро з магазину в аеропорту імені Ніколи Тесла у Белграді.

Після затримання суддя визнав провину та відшкодував збитки, проте Євроліга відкрила дисциплінарну справу.

Словенський арбітр зможе повернутися до роботи у сезоні-2025/2026, якщо суддівський департамент Євроліги ухвалить відповідне рішення.

Як повідомлялося, УЄФА дискваліфікувала польських арбітрів Бартоша Франковського та Томаша Мусяла, які 6 серпня мали працювати арбітрами на першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» – «Рейнджерс» у польському Любліні.

Перед грою київського клубу вони були затримані поліцією о 01.43 ночі, тому що вкрали дорожній знак і втікали з ним до ТРЦ.

TVP Sport зазначає, що у Франковскі було виявлено майже 1,7 проміле алкоголю в крові, у Мусяла – близько 1,8 проміле. Їх обох відразу помістили до витверезника.

Тоді УЄФА відсторонила обох від гри «Динамо», а Польський футбольний союз оштрафував та відсторонив від діяльності.

25 жовтня УЄФА зазначила, що обох звинуватили в порушенні основних правил гідної поведінки та знеславленні футболу.

Попри вибачення з боку суддів, вони не зможуть брати участь у змаганнях УЄФА до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, міністр спорту Франції Жіль Авру пропонує жорстко карати футбольні клуби за поведінку фанатів.

«На жаль, часом нам доводиться вдаватися до колективних санкцій. Буде застосовано відповідні правила. Треба суворо дотримуватись протоколу ФІФА. Як тільки починають звучати гомофобні кричалки, матч зупиняється на кілька хвилин, а потім, можливо, переривається. Команди відправляються в роздягальні на певний час, а потім відновлюється гра, якщо відновлюється порядок. Більш суворий захід – зупинка гри та технічна поразка з рахунком 0:3 стороні, що приймає гру. Лізі та Федерації футболу Франції було вказано на необхідність суворого застосування цього регламенту», – зазначив Жіль Авру.

Також він підкреслив, що до найсуворіших наслідків може призвести негідна поведінка вболівальників під час майбутньої гри «Марселя» з «ПСЖ» у чемпіонаті Франції.

«Гомофобні прояви на стадіоні є неприпустимими. Можливо, у минулому були певні традиції, але суспільство змінилося. Ми хочемо повернутися до того стану, який був під час Олімпійських ігор. Спорт об'єднує людей, через нього передаються цінності людяності, свободи, рівності та братерства. Цінності Республіки. Потрібно покінчити з цими застарілими кричалками. Ми більше не будемо терпіти такого», – заявив Авру.