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УЄФА відмовилася від висловлення Інфантіно вотуму недовіри

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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УЄФА відмовилася від висловлення Інфантіно вотуму недовіри
Інфантіно було обрано очільником ФІФА на позачерговому конгресі у лютому 2016 року
фото: Getty Images

В УЄФА мають намір знайти єдиного кандидата для участі у майбутніх президентських виборах ФІФА

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не ініціюватиме вотум недовіри щодо президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно. Про це повідомляє Главком з посиланням на ВВС.

За інформацією джерела, для ухвалення рішення щодо вотуму недовіри потрібна згода 159 асоціацій-членів ФІФА, що вважається нереалістичним.

В УЄФА мають намір знайти єдиного кандидата для участі у майбутніх президентських виборах ФІФА і впевнені, що зможуть впоратися із цим завданням. Дедлайн для подання заявки на участь у виборах – 18 листопада. Вибори відбудуться у березні 2027 року у Марокко.

Інфантіно було обрано очільником ФІФА на позачерговому конгресі у лютому 2016 року. Наступні вибори президента ФІФА відбудуться у березні 2027 року.

Як повідомлялося, ФІФА відмовилася від реалізації проєкту FIFA Forward Enterprise, який передбачав можливість залучення приватних інвесторів до фінансування та комерціалізації активів організації, зокрема Чемпіонату світу. УЄФА схвалила відмову від плану, але висунув додаткові умови перегляду роботи ФІФА. Основною з них стала відставка Інфантіно, або ж в організації ініціюють голосування про вотум недовіри.

У травні Інфантіно заявив, що планує переобиратися на посаду президента ФІФА у 2027 році. Після змін планів ФІФА Уельс став першою країною, що офіційно відкликав попередню підтримку чинному президенту організації.

В УЄФА додали, що вимагають «негайних заходів для ідентифікації, пошуку та збереження всіх документів» про інвестиційний план. Це включає «електронну пошту, миттєві повідомлення (WhatsApp, Signal, Teams, Slack та інші), смс-повідомлення, письмову кореспонденцію та нотатки зустрічей», що стосувалися «будь-якого працівника ФІФА».

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Теги: УЄФА ФІФА Джанні Інфантіно НОВИНИ ФУТБОЛУ

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