Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У Сербії перед футбольним матчем вшанували пам'ять військового злочинця Ратко Младича (відео)

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
У Сербії перед футбольним матчем вшанували пам'ять військового злочинця Ратко Младича (відео)
Банер з зображенням Ратко Младича
фото: ФК «Црвєна Звєзда»

Сталося це з дозволу Футбольної ассоціації сербії

На матчі чемпіонату Сербії між «Црвєною Звєздою» та «Партизаном» вболівальники вшанували пам'ять вісьйкого злочинця Ратко Младича. Про це повідомляє «Главком».

Перед стартом поєдинку фанати команд розгорнули масштабний банер з обличчям колишнього начальника Війська республіки Сербської з написом «Правац Поточкарі», що в перекладі на українську означає «Курс на Поточкари». Поточкарі – це невелике село, яке сербський військвий злочинець закликав захопити після взяття Сребрениці під час Боснійської війни 1992-95 років.

Через декілька днів після того, як Младич вимовив на камеру цей заклик, у Поточкарі сталась трагедія, яку Міжнародний трибунал згодом визнав геноцидом: сербська армія розстріляла близько 8000 тисяч хлопчиків та чоловіків, які разом зі своїми сім'ями тікали від війни.

Проведення цієї акції було дозволене місцевою футбольно ассоціацією.

У листопаді 2017 року Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії у Гаазі визнав Ратко Младича вйськовим злочинцем та засудив до довічного ув'язнення. 27 серпня 2026 року він пішов з життя.

Сам матч завершився перемогою «Црвєної Звєзди» з рахунком 2:1.

Нагадаємо, Артем Довбик прокоментував перший гол у складі «Болоньї», який він забив у грі з «Сассуоло».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Даніеле Мальдіні опинився на Сардинії
Нащадок легенд «Мілана» перейшов у сьомий клуб за п'ять років
9 серпня, 15:29
У Мусіали виникли проблеми зі здоров'ям перед стартом сезону
Один з лідерів «Баварії» втратив свідомість під час товариської гри
17 серпня, 09:48
У Віталія Миколенка та його дружини Вікторії народилася донька Ніна
У захисника збірної України з футболу народилася друга донька
18 серпня, 17:34
Артем Мілевський не стримував емоцій
Алієв та Мілевський напали на арбітрів Медіафутбольної ліги (відео)
22 серпня, 22:05
Муссоліні вийшов на заміну на 19-й хвилині гри «Лаціо» з «Болоньєю»
Правнук Муссоліні дебютував за «Лаціо» на стадіоні, який його прадід відкрив у 1926 році
25 серпня, 13:03
Томас Мюллер вирішив інвестувати кошти в скромний колектив
Три колишні зірки Бундесліги стануть співвласниками клубу з Португалії
25 серпня, 15:27
Минулого сезону Тонья провів 28 ігор у чемпіонаті Туреччини
Італійський футболіст передумав переходити до російського клубу через війну
26 серпня, 13:28
Каміль Грабара перебрався в чемпіонат Італії
«Ювентус» здивував трансфером воротаря збірної Польщі
26 серпня, 14:06
Бредлі Баркола нарешті опинився на «Енфілді»
«Ліверпуль» офіційно переманив зірку ПСЖ за 125 млн євро
31 серпня, 16:41

Новини

Тріумфатор Ліги чемпіонів у складі «Ліверпуля» змінив клуб на Близькому Сході
Тріумфатор Ліги чемпіонів у складі «Ліверпуля» змінив клуб на Близькому Сході
У Сербії перед футбольним матчем вшанували пам'ять військового злочинця Ратко Младича (відео)
У Сербії перед футбольним матчем вшанували пам'ять військового злочинця Ратко Младича (відео)
Збірна України завоювала світовий титул у спортивній риболовлі
Збірна України завоювала світовий титул у спортивній риболовлі
Переможець Гран-прі Італії Формули-1 нестандартно відсвяткував успіх
Переможець Гран-прі Італії Формули-1 нестандартно відсвяткував успіх
«Ця заміна має неспортивні причини». Олійникова заявила про те, що не поїде на фінал Кубка Біллі Джин Кінг 2026
«Ця заміна має неспортивні причини». Олійникова заявила про те, що не поїде на фінал Кубка Біллі Джин Кінг 2026
Півзахисник середняка Прем'єр-ліги встановив антирекорд дивізіону
Півзахисник середняка Прем'єр-ліги встановив антирекорд дивізіону

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
367K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2026
114K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
107K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
106K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
79K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог

Новини

Трамп пропустить похорон короля Норвегії – ЗМІ
Сьогодні, 15:04
Влада нафтового регіону Росії почала готуватись до ударів дронів
Сьогодні, 14:24
Польський суд розпочав процес над ексглавою поліції через вибух гранатомета: деталі справи
Сьогодні, 14:08
ЗСУ реформують сержантський корпус. Драпатий назвав п’ять змін
Сьогодні, 13:56
Сили оборони уразили залізничний міст та об’єкт розвідки росіян у Криму
Сьогодні, 13:38
Начальник розвідки попередив про нову загрозу для української ППО
Сьогодні, 12:48

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua