Сталося це з дозволу Футбольної ассоціації сербії

На матчі чемпіонату Сербії між «Црвєною Звєздою» та «Партизаном» вболівальники вшанували пам'ять вісьйкого злочинця Ратко Младича. Про це повідомляє «Главком».

Перед стартом поєдинку фанати команд розгорнули масштабний банер з обличчям колишнього начальника Війська республіки Сербської з написом «Правац Поточкарі», що в перекладі на українську означає «Курс на Поточкари». Поточкарі – це невелике село, яке сербський військвий злочинець закликав захопити після взяття Сребрениці під час Боснійської війни 1992-95 років.

Через декілька днів після того, як Младич вимовив на камеру цей заклик, у Поточкарі сталась трагедія, яку Міжнародний трибунал згодом визнав геноцидом: сербська армія розстріляла близько 8000 тисяч хлопчиків та чоловіків, які разом зі своїми сім'ями тікали від війни.

Проведення цієї акції було дозволене місцевою футбольно ассоціацією.

У листопаді 2017 року Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії у Гаазі визнав Ратко Младича вйськовим злочинцем та засудив до довічного ув'язнення. 27 серпня 2026 року він пішов з життя.

Сам матч завершився перемогою «Црвєної Звєзди» з рахунком 2:1.

Нагадаємо, Артем Довбик прокоментував перший гол у складі «Болоньї», який він забив у грі з «Сассуоло».