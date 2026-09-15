Йорданеску прокоментував чутки про можливе призначення на пост тренера «Динамо»
Румунський коуч київський клуб найближчим часом не очолить
Румунський фахівець Едвард Йорданеску прокоментував чутки про можливе призначення на пост тренера «Динамо». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТаТоТаке.
«Я сподіваюсь, що одного дня я буду тренером київського клубу, ми будемо боротися і перемагати. Однак зараз, на жаль, не той момент. При тому я зберігаю величезну повагу і до «Динамо», і до українського футболу в цілому», – сказав коуч.
Раніше ряд українських та румунських медіа пов'язували 48-річний коуча зі столичним грандом.
Останнім місцем роботи Едварда Йорданеску була варшавська «Легія», яку він залишив у жовтні 2025 року. До цього він працював зі збірною Румунії, яка під його керівництвом здолала Україну (3:0) у матчі чемпіонату Європи-2024.
Наразі з «Динамо» працює Ігор Костюк. Команда посідає четверте місце турнірної таблиці УПЛ, маючи в своєму активі десять очок та один матч в запасі.
В єврокубках біло-сині не виступають: в кваліфікації Ліги Європи поступились «ПАОКу» з рахунком 2:5, а у Лізі конференцій не переграли «Карабах» (1:2).
Нагадаємо, що у шостому турі «Динамо» з голом Ярмоленка розгромило «Епіцентр».
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