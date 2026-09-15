Румунський коуч київський клуб найближчим часом не очолить

Румунський фахівець Едвард Йорданеску прокоментував чутки про можливе призначення на пост тренера «Динамо». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТаТоТаке.

«Я сподіваюсь, що одного дня я буду тренером київського клубу, ми будемо боротися і перемагати. Однак зараз, на жаль, не той момент. При тому я зберігаю величезну повагу і до «Динамо», і до українського футболу в цілому», – сказав коуч.

Раніше ряд українських та румунських медіа пов'язували 48-річний коуча зі столичним грандом.

Останнім місцем роботи Едварда Йорданеску була варшавська «Легія», яку він залишив у жовтні 2025 року. До цього він працював зі збірною Румунії, яка під його керівництвом здолала Україну (3:0) у матчі чемпіонату Європи-2024.

Наразі з «Динамо» працює Ігор Костюк. Команда посідає четверте місце турнірної таблиці УПЛ, маючи в своєму активі десять очок та один матч в запасі.

В єврокубках біло-сині не виступають: в кваліфікації Ліги Європи поступились «ПАОКу» з рахунком 2:5, а у Лізі конференцій не переграли «Карабах» (1:2).

Нагадаємо, що у шостому турі «Динамо» з голом Ярмоленка розгромило «Епіцентр».