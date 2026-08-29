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«Епіцентр» із дублем форварда збірної України U-21 розгромив «Кудрівку» в Прем'єр-лізі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Епіцентр» із дублем форварда збірної України U-21 розгромив «Кудрівку» в Прем'єр-лізі
Подоляни розібралися з аутсайдером першості
фото: ФК «Кудрівка»

Команда Сергія Нагорняка повернулася на переможний шлях

«Кудрівка» програла кам'янець-подільському «Епіцентру» (0:3) домашній поєдинок 4-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Суперники не відсиджувалися в обороні. У першій третині обидва колективи змарнували по два моменти. У господарів забракло влучності Смирному та Овусу, а подоляни Сидун і Миронюк не переграли Яшкова.

Проте, «Епіцентр» таки повів у рахунку до перерви. Гол створив Козак, який передачею з центра поля розрізав оборону «Кудрівки». Сидун вийшов віч-на-віч із воротарем і холоднокровно переграв голкіпера.

Господарі мали нагоди відігратися. Двічі до перерви на ударній позиції опинився Петряк, але досвідчений футболіст двічі схибив. Натомість в другій половині гостро виконав штрафні Бєляєв. У першому випадку з ударом упорався Федотов, а в другому кіпера підстрахувала стійка.

Зрештою, за марнотратство подоляни покарали «Кудрівку». Спершу Сидун отримав черговий розрізний пас і елегантно перекинув м'яч над воротарем. А через лічені хвилини Рохас у швидкій атаці гостей розрядив «гармату» в дальній кут із меж штрафного.

Завдяки перемозі «Епіцентр» закріпився у верхній половині турнірної таблиці УПЛ. Підопічні Сергія Нагорняка набрали сім очок. В активі «Кудрівки» залишаються два пункти. 

Українська Прем'єр-ліга. Четвертий тур

«Кудрівка» – «Епіцентр» – 0:3

  • Голи: Сидун, 36, 75, Рохас, 78

Standings provided by Sofascore

До слова, «Харків» увійшов в історію Кубка України після розгромної перемоги. Підопічні Младена Бартуловіча розтрощив аматорську «Калинівку» (9:0) з Київщини. Ця перемога стала найбільшою в історії турніру.

Нагадаємо, київське «Динамо» презентувало колекцію ретрофутболок із чотирьох епох. Ними вшанують головні віхи в столітній історії клубу. Зокрема, обидва сезони з тріумфами в Кубку кубків.

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Теги: ФК «Епіцентр» (Кам'янець-Подільський) УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

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