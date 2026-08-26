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«Манчестер Сіті» зробив вундеркінда з Марокко третім найдорожчим новачком в історії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Манчестер Сіті» зробив вундеркінда з Марокко третім найдорожчим новачком в історії
Аюб Буадді (ліворуч) трохи не дотягнув до сотні мільйонів
фото: ФК «Манчестер Сіті»

«Містяни» оформили перехід юного учасника Чемпіонату світу 2026

Англійський «Манчестер Сіті» придбав півзахисника французького «Лілля» Аюба Буадді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Новачок підписав із «містянами» контракт до літа 2031 року. Трансфер марокканця коштував англійському гранду 95 млн євро. Більше «Манчестер Сіті» заплатив лише за англійців Джека Гріліша (117,5 млн) та Елліота Андерсона (135 млн).

Буадді – вихованець «догів». У складі «Лілля» він дебютував на дорослому рівні в 16 років. Цьогоріч у 18 хавбек був основним у складі збірної Марокко на Чемпіонаті світу (п'ять матчів).

У минулому сезоні Буадді провів 42 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав один асист. Раніше талант виступав за юнацькі та молодіжну збірні Франції, але в підсумку обрав батьківщину батьків.

Найдорожчі придбання в історії «Манчестер Сіті»

У літопис «містян» потрапили 23 трансфери за 50 млн євро та більше. Водночас 75+ млн англійський гранд заплатив лише шість разів. Два з цих переходів відбулися у літнє трансферне вікно-2026

Найдорожчі придбання в історії «Манчестер Сіті»:

  1. Елліот Андерсон («Ноттінгем Форест») – 135 млн євро,
  2. Джек Гріліш («Астон Вілла») – 117,5 млн,
  3. Аюб Буадді («Лілль») – 95 млн,
  4. Йошко Гвардіол (РБ «Лейпциг») – 90 млн,
  5. Кевін Де Брюйне («Вольфсбург») – 76 млн,
  6. Омар Мармуш («Айнтрахт») – 75 млн.

Найдорожчі продажі в історії «Манчестер Сіті»

За даними Transfermarkt, «містяни» лише сім разів продали футболістів за понад 50 млн євро. До трансферу Савіньйо (87,7 млн) найдорожчим проданим виконавцем залишався нападник Хуліан Альварес. Мадридський «Атлетіко» заплатив за нього 75 млн євро два роки тому.

Найдорожчі продажі в історії «Манчестер Сіті» :

  1. Савіньйо («Тоттенгем») – 87,7 млн євро,
  2. Хуліан Альварес («Атлетіко») – 75 млн,
  3. Тіджані Рейндерс («Аль-Кадісія») – 61 млн,
  4. Родрі («Барселона») – 60 млн,
  5. Рахім Стерлінг («Челсі») – 56,2 млн,
  6. Ферран Торрес («Барселона») – 55 млн,
  7. Габріел Жезус («Арсенал») – 52 млн.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Сіті ФК «Лілль» Ліга 1 АПЛ

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