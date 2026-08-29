Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Динамо» офіційно здихалося скандального легіонера

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Динамо» офіційно здихалося скандального легіонера
Владіслав Бленуце завершив український етап кар'єри
фото: ФК «Динамо»

У столиці України в нападника не склалося з перших днів

Форвард Владіслав Бленуце змінив київське «Динамо» на «Лехію» з польського Гданська. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Румун уклав із «біло-зеленими» контракт на пять років. «Лехія» новий сезон розпочала в Першому дивізіоні під керівництвом українця Владислава Лупашка. Кольори команди захищають співвітчизники тренера Данило Бескоровайний, Данило Малов, Іван Желізко, Богдан Вюнник і Артур Шах.

Бленуце перебрався до Києва на фініші літнього трансферного вікна торік. Він одразу потрапив у скандал через специфічний контент у соцмережах. Нападник і його кохана регулярно ставили вподобайки російським пропагандистам. Після розголосу новачок «біло-синіх» записав спеціальне звернення з вибаченнями, а першу зарплату передав на потреби ЗСУ.

У минулому сезоні Бленуце провів лише 11 матчів за «Динамо» в усіх турнірах. До свого активу він записав один гол. У новій кампанії форвард на полі не провів жодної хвилини.

До слова, кам'янець-подільський «Епіцентр» впевнено переграв «Кудрівку» в УПЛ. Форвард Сидун оформив дубль. Натомість хавбек Козак віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, київське «Динамо» презентувало колекцію ретрофутболок із чотирьох епох. Ними вшанують головні віхи в столітній історії клубу. Зокрема, обидва сезони з тріумфами в Кубку кубків.

Читайте також:

Теги: ФК «Динамо» УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стадіон ім. В. Лобановського у Києві
Вибух біля стадіону «Динамо» під час тривоги: Суркіс повідомив, чи є пошкодження
27 серпня, 12:23
Протистояння грандів залишається принциповим і на юнацькому рівні
«Шахтар» і «Динамо» влаштували грандіозну бійку в Національній лізі юнаків
26 серпня, 14:45
Ерік Рамірес так і не зміг закріпитися в лавах «біло-синіх»
«Динамо» попрощалося з черговим провальним легіонером
26 серпня, 13:13
Дмитро Бріф: Ігор Костюк має кредит довіри з боку президента клубу Ігоря Суркіса
Чи звільнять Ігоря Костюка? Гендиректор «Динамо» розставив крапки над «і»
19 серпня, 10:00
Анхель Торрес загубився в столиці України
«Динамо» відпустило футболіста-примару в чемпіонат Бразилії
9 серпня, 15:58
В'ячеслав Богодєлов багато років працює з дітьми та юнаками
Екстренер «Динамо» побідкався через штраф за тренування російською і прикрився військовими
5 серпня, 15:21
Владислав Лупашко (ліворуч) не всім до вподоби в Гданську
Одного прізвища достатньо. Польські фанати «згоріли» через призначення тренера-українця
9 липня, 23:30
Владислав Лупашко (праворуч) вирішив скуштувати легіонерського хліба
Український футбольний тренер очолив улюблений клуб Навроцького
1 липня, 22:29
Нова колекція футболок вже надійшла у продаж
«Динамо» представило колекцію футболок, яка присвячена легендарним подіям в історії клубу
4 серпня, 14:54

Новини

«Динамо» офіційно здихалося скандального легіонера
«Динамо» офіційно здихалося скандального легіонера
«Карпати» з втраченою перемогою вийшли в одноосібні лідери Прем'єр-ліги
«Карпати» з втраченою перемогою вийшли в одноосібні лідери Прем'єр-ліги
«Полісся» завдало «Шахтарю» першої поразки в сезоні
«Полісся» завдало «Шахтарю» першої поразки в сезоні
«Мілан» віддав півзахисника збірної Італії конкуренту в Серії A
«Мілан» віддав півзахисника збірної Італії конкуренту в Серії A
«Епіцентр» із дублем форварда збірної України U-21 розгромив «Кудрівку» в Прем'єр-лізі
«Епіцентр» із дублем форварда збірної України U-21 розгромив «Кудрівку» в Прем'єр-лізі
Визначився розклад матчів «Шахтаря» у Лізі чемпіонів
Визначився розклад матчів «Шахтаря» у Лізі чемпіонів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
65K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
48K
Кремль зробив нову заяву про перемовини з Україною, назвавши вимогу
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
Сьогодні, 08:32
День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
Вчора, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
27 серпня, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
27 серпня, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua