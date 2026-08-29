«Динамо» офіційно здихалося скандального легіонера

У столиці України в нападника не склалося з перших днів

Форвард Владіслав Бленуце змінив київське «Динамо» на «Лехію» з польського Гданська. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Румун уклав із «біло-зеленими» контракт на пять років. «Лехія» новий сезон розпочала в Першому дивізіоні під керівництвом українця Владислава Лупашка. Кольори команди захищають співвітчизники тренера Данило Бескоровайний, Данило Малов, Іван Желізко, Богдан Вюнник і Артур Шах.

Бленуце перебрався до Києва на фініші літнього трансферного вікна торік. Він одразу потрапив у скандал через специфічний контент у соцмережах. Нападник і його кохана регулярно ставили вподобайки російським пропагандистам. Після розголосу новачок «біло-синіх» записав спеціальне звернення з вибаченнями, а першу зарплату передав на потреби ЗСУ.

У минулому сезоні Бленуце провів лише 11 матчів за «Динамо» в усіх турнірах. До свого активу він записав один гол. У новій кампанії форвард на полі не провів жодної хвилини.

До слова, кам'янець-подільський «Епіцентр» впевнено переграв «Кудрівку» в УПЛ. Форвард Сидун оформив дубль. Натомість хавбек Козак віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, київське «Динамо» презентувало колекцію ретрофутболок із чотирьох епох. Ними вшанують головні віхи в столітній історії клубу. Зокрема, обидва сезони з тріумфами в Кубку кубків.