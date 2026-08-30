Клуб футбольної Першої ліги в останню мить уникнув технічної поразки через форму

Курйоз у другому за силою дивізіоні вітчизняного футболу міг обернутися втратою очок

Тернопільська «Нива» ледь не отримала технічну поразку в матчі 5-го туру Першої ліги проти харківського «Металіста» через відсутність резервної форми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал «УПЛ Жива».

За лічені хвилини до стартового свистка офіційні особи поєдинку з'ясували, що обидві команди збираються грати в майже однакових формах. Харків'яни обрали традиційний домашній варіант – жовтий комплект. Натомість «зелено-жовті» збиралися грати в салатовому екіпіруванні.

Арбітр заборонив розпочинати матч без зміни форми. Однак, виникла проблема – «Нива» не привезла в Ужгород, де змушений грати домашні поєдинки «Металіст», резервний комплект. Менеджменту тернополян довелося екстрено шукати альтернативу, щоб уникнути технічної поразки.

Зрештою, руку допомоги «зелено-жовтим» простягнув аматорський колектив «Медея – Невицький замок» із Оноківської громади в передмісті Ужгорода. Представники «Ниви» вирушили за формою, у якій згодом заклеїли номери. Зрештою, тернополяни зіграли в червоних футболках і чорних шортах.

Поєдинок розпочався з двогодинною затримкою. «Нива» відкрила рахунок зусиллями форварда Борячука, та харків'яни відігралися стараннями оборонця Приходька. Більше команди не забивали та залишилися у середині турнірної таблиці Першої ліги. «Металіст» набрав сім очок, а в активі тернополян тепер шість пунктів.

До слова, кам'янець-подільський «Епіцентр» впевнено переграв «Кудрівку» в УПЛ. Форвард Сидун оформив дубль. Натомість хавбек Козак віддав три результативні передачі.

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