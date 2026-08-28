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«Колос» відкрив тур Прем'єр-ліги нічиєю проти «Оболоні»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Колос» відкрив тур Прем'єр-ліги нічиєю проти «Оболоні»
Суперники не зуміли виявити сильнішого
фото: ФК «Колос»

Матч затягнувся на чотири з гаком години через країну-агресорку

Ковалівський «Колос» розійшовся миром із київською «Оболонню» (0:0) у 4-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Довго команди не запрягали. «Хлібороби» могли забити гостям у першій же атаці, але Кане опинився в офсайді під час гольового моменту. «Пивовари» невдовзі відповіли неточним пострілом Мишньова.

А от наступного спалаху довелося зачекати до кінцівки першої половини. Знову в епіцентрі подій опинився Кане. Цього разу легіонер у швидкісній контратаці «Колоса» відправив м'яч над воротами.

На старті другого тайму Устименко дивом не зміг пробити в незахищену рамку господарів після прострілу Шулянського. «Колос» додав в активності в середині 45-хвилинки – Хрипчук запустив м'яч вище воріт після передачі Кане, а Теллес не переграв Федорівського головою після кутового.

А на 77-й хвилині команди пішли на вимушену паузу. Повітряна тривога на Київщині затягнулася на понад дві години. Проте, і після відновлення поєдинку глядачі так і не дочекалися забитих м'ячів.

Українська Прем'єр-ліга. Четвертий тур

«Колос» – «Оболонь» – 0:0

Standings provided by Sofascore

До слова, «Харків» увійшов в історію Кубка України після розгромної перемоги. Підопічні Младена Бартуловіча розтрощив аматорську «Калинівку» (9:0) з Київщини. Ця перемога стала найбільшою в історії турніру.

Нагадаємо, київське «Динамо» презентувало колекцію ретрофутболок із чотирьох епох. Ними вшанують головні віхи в столітній історії клубу. Зокрема, обидва сезони з тріумфами в Кубку кубків.

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Теги: ФК «Колос» (Ковалівка) ФК «Оболонь» УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

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