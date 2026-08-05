Легендарний гравець «Динамо» розповів, чому вирішив повністю відмовитися від алкоголю

Безсонов припинив вживати алкоголь після спілкування з лікарем

Легендарний ексфутболіст київського «Динамо» Володимир Безсонов розповів, що повністю відмовився від алкоголю. Про це повідомляє «Главком» з посилання на інтерв'ю Безсонова Дмитру Гордону.

«Зараз я нічого не п'ю. Справа в тому, що з цими колінами… Як лікар сказав один: «Хочеш на своїх двох ходити – кидай». Потім додав: «Не кинеш – їздитимеш на візку». Після таких слів вибору вже не було. Чи пив, коли був футболістом? Я міг випити, але п'яним на тренування не приходив», – сказав Безсонов.

68-річний Безсонов є шестиразовим чемпіоном СРСР (1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990 роки), володарем Кубка володарів кубків (1986 рік), срібним призером Чемпіонату Європи 1988 року.

Нагадаємо, «Динамо» представило нову колекцію ретрофутболок, присвячену найяскравішим сторінкам в історії київського клубу.

Колекції відображає чотири знакові етапи в історії «Динамо» – 1927, 1961, 1974/75 та 1986 роки.

Кожен із них став важливою віхою в історії клубу: