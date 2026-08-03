Відбір на Чемпіонат світу з баскетболу: Україна оприлюднила план підготовки до матчів у серпні
У рамках підготовки до поєдинків відбору до Чемпіонату світу українці зіграють два контрольні матчі
Збірна України з баскетболу розпочинає другий етап кваліфікації на Чемпіонат світу матчами з Грецією та Чорногорією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Чоловіча національна збірна України визначилась з планом підготовки до матчів другого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Підопічні Айнарса Багатскіса зберуться 14 серпня у Латвії, де проведуть тренувальний збір. У рамках підготовки українці зіграють два контрольні матчі: 20 серпня проти команди Університету Аризони в литовському місті Кедайняй та 23 серпня – проти збірної Латвії у Ризі.
Після цього національна команда стартує у другому раунді європейської кваліфікації на Чемпіонат світу.
Перший офіційний матч збірна України проведе 28 серпня в Ризі, де у номінально домашній грі прийматиме збірну Греції. Далі 31 серпня українців чекає виїзний матч проти Чорногорії.
План підготовки чоловічої збірної України
- 14 серпня – початок тренувального збору (Рига, Латвія);
- 20 серпня – контрольний матч Аризона – Україна (Кедайняй, Литва);
- 23 серпня – контрольний матч Латвія – Україна (Рига, Латвія);
- 28 серпня – кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Україна – Греція (Рига, Латвія);
- 31 серпня – кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чорногорія – Україна (Подгоріца, Чорногорія).
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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