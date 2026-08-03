Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Відбір на Чемпіонат світу з баскетболу: Україна оприлюднила план підготовки до матчів у серпні

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Відбір на Чемпіонат світу з баскетболу: Україна оприлюднила план підготовки до матчів у серпні
Підопічні Айнарса Багатскіса зберуться 14 серпня у Латвії, де проведуть тренувальний збір

У рамках підготовки до поєдинків відбору до Чемпіонату світу українці зіграють два контрольні матчі

Збірна України з баскетболу розпочинає другий етап кваліфікації на Чемпіонат світу матчами з Грецією та Чорногорією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Чоловіча національна збірна України визначилась з планом підготовки до матчів другого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Підопічні Айнарса Багатскіса зберуться 14 серпня у Латвії, де проведуть тренувальний збір. У рамках підготовки українці зіграють два контрольні матчі: 20 серпня проти команди Університету Аризони в литовському місті Кедайняй та 23 серпня – проти збірної Латвії у Ризі.

Після цього національна команда стартує у другому раунді європейської кваліфікації на Чемпіонат світу.

Перший офіційний матч збірна України проведе 28 серпня в Ризі, де у номінально домашній грі прийматиме збірну Греції.  Далі 31 серпня українців чекає виїзний матч проти Чорногорії.

План підготовки чоловічої збірної України

  • 14 серпня – початок тренувального збору (Рига, Латвія);
  • 20 серпня – контрольний матч Аризона – Україна (Кедайняй, Литва);
  • 23 серпня – контрольний матч Латвія – Україна (Рига, Латвія);
  • 28 серпня – кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Україна – Греція (Рига, Латвія);
  • 31 серпня – кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чорногорія – Україна (Подгоріца, Чорногорія).

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Латвійський наставник прагне зміцнити позицію України перед початком другого раунду відбору на Чемпіонат світу 2027
Айнарс Багатскіс про матч з Данією: «Ми всі знаємо ціну цієї гри і цього турніру» Реклама
4 липня, 21:58
Збірну України з баскетболу важко уявити без Андрія Войналовича
Баскетболіст збірної України Андрій Войналович: Сімейний бізнес ні до чого не доведе, тому пішов своєю стежкою Реклама
5 липня, 11:42
БК «Дніпро» як чемпіон України отримав пряму путівку в груповий етап Кубка Європи
Чемпіон України з баскетболу відмовився від участі в єврокубках
6 липня, 17:47
У минулому сезоні Войналович взяв участь у двох матчах Ліги чемпіонів
Баскетболіст збірної України Войналович продовжить карʼєру в Литві
9 липня, 10:45
Команда Дмитра Забірченка стартувала з перемог над Грузією (77:64) та Естонією (87:81)
Збірна України U-20 з двох перемог розпочала боротьбу на Євробаскеті-2026
13 липня, 11:31
29-річна Балабан грає у чемпіонаті Литви з 2022 року
Баскетболістка збірної України Балабан продовжить кар'єру в Литві
17 липня, 10:37
Перехід Леброна Джеймса до нового клубу є однією з найбільших інтриг міжсезоння НБА
«Маямі» випадково анонсував презентацію легенди НБА
24 липня, 17:45
Команда Олега Шевченка на останніх секундах не втримала перемогу в матчі проти Польщі
Збірна України з баскетболу U-18 зазнала третьої поразки на Чемпіонаті Європи
27 липня, 09:56
Українська збірна припустилася 23 втрат
Збірна України з баскетболу U-18 зазнала четвертої поразки на Чемпіонаті Європи
29 липня, 10:16

Новини

УЄФА висунула ультиматум ФІФА щодо Інфантіно: деталі
УЄФА висунула ультиматум ФІФА щодо Інфантіно: деталі
Столиця Чилі вибухнула через приїзд зірки Чемпіонату світу 2026
Столиця Чилі вибухнула через приїзд зірки Чемпіонату світу 2026
Український плавець здобув нагороду чемпіонату США
Український плавець здобув нагороду чемпіонату США
Відбір на Чемпіонат світу з баскетболу: Україна оприлюднила план підготовки до матчів у серпні
Відбір на Чемпіонат світу з баскетболу: Україна оприлюднила план підготовки до матчів у серпні
«Інтер Маямі» відновив інтерес до екслідера «Манчестер Сіті» – ЗМІ
«Інтер Маямі» відновив інтерес до екслідера «Манчестер Сіті» – ЗМІ
74-річний тренер може вчетверте очолити збірну Нідерландів з футболу
74-річний тренер може вчетверте очолити збірну Нідерландів з футболу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2026
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
84K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
61K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
Вчора, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
1 серпня, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
31 липня, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 липня, 07:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua