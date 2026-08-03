Відбір на Чемпіонат світу з баскетболу: Україна оприлюднила план підготовки до матчів у серпні

Підопічні Айнарса Багатскіса зберуться 14 серпня у Латвії, де проведуть тренувальний збір

У рамках підготовки до поєдинків відбору до Чемпіонату світу українці зіграють два контрольні матчі

Збірна України з баскетболу розпочинає другий етап кваліфікації на Чемпіонат світу матчами з Грецією та Чорногорією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Чоловіча національна збірна України визначилась з планом підготовки до матчів другого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Підопічні Айнарса Багатскіса зберуться 14 серпня у Латвії, де проведуть тренувальний збір. У рамках підготовки українці зіграють два контрольні матчі: 20 серпня проти команди Університету Аризони в литовському місті Кедайняй та 23 серпня – проти збірної Латвії у Ризі.

Після цього національна команда стартує у другому раунді європейської кваліфікації на Чемпіонат світу.

Перший офіційний матч збірна України проведе 28 серпня в Ризі, де у номінально домашній грі прийматиме збірну Греції. Далі 31 серпня українців чекає виїзний матч проти Чорногорії.

План підготовки чоловічої збірної України

14 серпня – початок тренувального збору (Рига, Латвія);

20 серпня – контрольний матч Аризона – Україна (Кедайняй, Литва);

23 серпня – контрольний матч Латвія – Україна (Рига, Латвія);

28 серпня – кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Україна – Греція (Рига, Латвія);

31 серпня – кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чорногорія – Україна (Подгоріца, Чорногорія).

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.