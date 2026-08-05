Костюк прокоментувала свій вдалий старт на турнірі у Торонто

Марта Костюк: Я рада знову грати на харді

Українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала своє повернення на хардові корти та перемогу у грі другого кола турніру WTA 1000 у Торонто. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт WTA.

«Коли я повернулася на хард, я мала відчуття, ніби востаннє грала на цьому покритті рік тому. Хоча за цей час я провела стільки матчів інших покриттів. Це цікаво. Мені дуже подобається ця частина сезону. Видно, як усі починають втомлюватися, як іноді падає якість гри, вже ніхто не почувається по-справжньому свіжим. Цікаво спостерігати, як кожен справляється із цим. Я рада знову грати на харді», - наводить слова Костюк офіційний сайт WTA.

У третьому колі турніру в Торонто Марта Костюк зіграє з 19-ою сіяною американкою Медісон Кіз.

Нагадаємо, Костюк успішно розпочала виступ на турнірі WTA 1000 у Торонто, здолавши в матчі другого кола канадську тенісистку українського походження Кетрін Себов.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (№10 WTA)

Марта Костюк (№11 WTA)

Олександра Олійникова (№44 WTA)

Даяна Ястремська (№87 WTA)

Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

Ганне Вандевінкел (№91 WTA)

Єлін Вандромм (№128 WTA)

Грет Міннен (№182 WTA)

Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.