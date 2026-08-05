Костюк прокоментувала свій вдалий старт на турнірі у Торонто
Марта Костюк: Я рада знову грати на харді
Українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала своє повернення на хардові корти та перемогу у грі другого кола турніру WTA 1000 у Торонто. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт WTA.
«Коли я повернулася на хард, я мала відчуття, ніби востаннє грала на цьому покритті рік тому. Хоча за цей час я провела стільки матчів інших покриттів. Це цікаво. Мені дуже подобається ця частина сезону. Видно, як усі починають втомлюватися, як іноді падає якість гри, вже ніхто не почувається по-справжньому свіжим. Цікаво спостерігати, як кожен справляється із цим. Я рада знову грати на харді», - наводить слова Костюк офіційний сайт WTA.
У третьому колі турніру в Торонто Марта Костюк зіграє з 19-ою сіяною американкою Медісон Кіз.
Нагадаємо, Костюк успішно розпочала виступ на турнірі WTA 1000 у Торонто, здолавши в матчі другого кола канадську тенісистку українського походження Кетрін Себов.
Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.
Склад збірної України
- Еліна Світоліна (№10 WTA)
- Марта Костюк (№11 WTA)
- Олександра Олійникова (№44 WTA)
- Даяна Ястремська (№87 WTA)
- Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)
Склад збірної Бельгії
- Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
- Єлін Вандромм (№128 WTA)
- Грет Міннен (№182 WTA)
- Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)
Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.
Коментарі — 0