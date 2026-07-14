Збірна України достроково вийшла до плейоф Євробаскету U-20: що далі

Завтра, 15 липня, в очному матчі Україна та Люксембург визначать переможця групи В

До чвертьфіналу Євробаскету U-20 виходять дві найкращі команди групи

Чоловіча молодіжна збірна України з баскетболу здобула непросту перемогу над Швейцарією 74:72 і достроково гарантувала собі вихід у плейоф чемпіонату Європи U-20 у Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда Дмитра Забірченка разом із Люксембургом мають по три перемоги без поразок і обидві стали недосяжними для суперників.

Завтра, 15 липня, в очному матчі Україна та Люксембург визначать переможця групи В. Початок матчу о 19:30.

До чвертьфіналу виходять дві найкращі команди групи. Саме вони продовжать боротьбу за медалі чемпіонату Європи, а також за одну з трьох путівок до Дивізіону А.

У плейоф команди групи В зустрінуться з представниками групи А: переможець групи В зіграє проти другої команди групи А, а команда, яка посяде друге місце, — проти переможця групи А.

В групі А достроково першою стала збірна Швеції, яка виграла всі чотири свої матчі. За другу путівку до чвертьфіналу ведуть боротьбу Північна Македонія, Азербайджан та Ірландія - всі мають по одній перемозі, але Північна Македонія провела на один матч більше.

Азербайджан сьогодні о 21:30 зіграє проти Ірландії, а завтра зустрінеться з Північною Македонією, також в цій групі завтра Ірландія зіграє зі Словаччиною, яка програла всі матчі на турнірі.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.