Збірна України достроково вийшла до плейоф Євробаскету U-20: що далі
До чвертьфіналу Євробаскету U-20 виходять дві найкращі команди групи
Чоловіча молодіжна збірна України з баскетболу здобула непросту перемогу над Швейцарією 74:72 і достроково гарантувала собі вихід у плейоф чемпіонату Європи U-20 у Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Команда Дмитра Забірченка разом із Люксембургом мають по три перемоги без поразок і обидві стали недосяжними для суперників.
Завтра, 15 липня, в очному матчі Україна та Люксембург визначать переможця групи В. Початок матчу о 19:30.
До чвертьфіналу виходять дві найкращі команди групи. Саме вони продовжать боротьбу за медалі чемпіонату Європи, а також за одну з трьох путівок до Дивізіону А.
У плейоф команди групи В зустрінуться з представниками групи А: переможець групи В зіграє проти другої команди групи А, а команда, яка посяде друге місце, — проти переможця групи А.
В групі А достроково першою стала збірна Швеції, яка виграла всі чотири свої матчі. За другу путівку до чвертьфіналу ведуть боротьбу Північна Македонія, Азербайджан та Ірландія - всі мають по одній перемозі, але Північна Македонія провела на один матч більше.
Азербайджан сьогодні о 21:30 зіграє проти Ірландії, а завтра зустрінеться з Північною Македонією, також в цій групі завтра Ірландія зіграє зі Словаччиною, яка програла всі матчі на турнірі.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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