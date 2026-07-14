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Збірна України достроково вийшла до плейоф Євробаскету U-20: що далі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Збірна України достроково вийшла до плейоф Євробаскету U-20: що далі
Завтра, 15 липня, в очному матчі Україна та Люксембург визначать переможця групи В
фото: ФІБА

До чвертьфіналу Євробаскету U-20 виходять дві найкращі команди групи

Чоловіча молодіжна збірна України з баскетболу здобула непросту перемогу над Швейцарією 74:72 і достроково гарантувала собі вихід у плейоф чемпіонату Європи U-20 у Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда Дмитра Забірченка разом із Люксембургом мають по три перемоги без поразок і обидві стали недосяжними для суперників.

Завтра, 15 липня, в очному матчі Україна та Люксембург визначать переможця групи В. Початок матчу о 19:30.

До чвертьфіналу виходять дві найкращі команди групи. Саме вони продовжать боротьбу за медалі чемпіонату Європи, а також за одну з трьох путівок до Дивізіону А.

У плейоф команди групи В зустрінуться з представниками групи А: переможець групи В зіграє проти другої команди групи А, а команда, яка посяде друге місце, — проти переможця групи А.

В групі А достроково першою стала збірна Швеції, яка виграла всі чотири свої матчі. За другу путівку до чвертьфіналу ведуть боротьбу Північна Македонія, Азербайджан та Ірландія - всі мають по одній перемозі, але Північна Македонія провела на один матч більше.

Азербайджан сьогодні о 21:30 зіграє проти Ірландії, а завтра зустрінеться з Північною Македонією, також в цій групі завтра Ірландія зіграє зі Словаччиною, яка програла всі матчі на турнірі.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

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