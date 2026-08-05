Костюк перемогла канадку українського походження на турнірі в Торонто
Костюк вийшла до третього кола турніру
Українська тенісистка Марта Костюк успішно розпочала виступ на турнірі WTA 1000 у Торонто, здолавши в матчі другого кола канадську тенісистку українського походження Кетрін Себов. Про це повідомляє «Главком».
Хід гри
Початок зустрічі склався на користь Себов, яка швидко повела в рахунку. Канадійка зберігала перевагу до середини першого сету, однак Костюк поступово перехопила ініціативу, зрівняла рахунок і перевела партію на тайбрейк. У вирішальному гуймі українка виявилася сильнішою – 7:4.
Другий сет пройшов уже за повної переваги Марти. Вона не залишила суперниці жодного шансу, вигравши партію «під нуль» – 6:0.
WTA 1000, Торонто. Друге коло
Марта Костюк (Україна, 10) – Кетрін Себов (Канада) 7:6(4), 6:0
У матчі за вихід до 1/8 фіналу Костюк зустрінеться з 19-ю сіяною Медісон Кіз (США).
Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.
Склад збірної України
- Еліна Світоліна (№10 WTA)
- Марта Костюк (№11 WTA)
- Олександра Олійникова (№44 WTA)
- Даяна Ястремська (№87 WTA)
- Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)
Склад збірної Бельгії
- Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
- Єлін Вандромм (№128 WTA)
- Грет Міннен (№182 WTA)
- Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)
Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.
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