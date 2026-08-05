Костюк перемогла канадку українського походження на турнірі в Торонто

У матчі за вихід до 1/8 фіналу Костюк зустрінеться з 19-ю сіяною Медісон Кіз

Костюк вийшла до третього кола турніру

Українська тенісистка Марта Костюк успішно розпочала виступ на турнірі WTA 1000 у Торонто, здолавши в матчі другого кола канадську тенісистку українського походження Кетрін Себов. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

Початок зустрічі склався на користь Себов, яка швидко повела в рахунку. Канадійка зберігала перевагу до середини першого сету, однак Костюк поступово перехопила ініціативу, зрівняла рахунок і перевела партію на тайбрейк. У вирішальному гуймі українка виявилася сильнішою – 7:4.

Другий сет пройшов уже за повної переваги Марти. Вона не залишила суперниці жодного шансу, вигравши партію «під нуль» – 6:0.

WTA 1000, Торонто. Друге коло

Марта Костюк (Україна, 10) – Кетрін Себов (Канада) 7:6(4), 6:0

У матчі за вихід до 1/8 фіналу Костюк зустрінеться з 19-ю сіяною Медісон Кіз (США).

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (№10 WTA)

Марта Костюк (№11 WTA)

Олександра Олійникова (№44 WTA)

Даяна Ястремська (№87 WTA)

Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

Ганне Вандевінкел (№91 WTA)

Єлін Вандромм (№128 WTA)

Грет Міннен (№182 WTA)

Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.