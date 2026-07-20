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Україна покращила свої позиції в рейтингу ФІБА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Україна покращила свої позиції в рейтингу ФІБА
Після перемог над Грузією та Данією збірна України з баскетболу піднялася з 39 місця на 38-е місце рейтингу ФІБА

Серед європейських збірних наша команда посідає 21 місце

ФІБА оновила рейтинг національних баскетбольних збірних. Про це повідомляє «Главком».

Після перемог над Грузією та Данією у кваліфікації Чемпіонату світу чоловіча збірна України з баскетболу піднялася з 39 місця на 38-е. Наша команда випередила Філіппіни. Синьо-жовті мають 376,9 бала.

Серед європейських збірних наша команда посідає 21 місце.

Очолює рейтинг США – 920,7 бала.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

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