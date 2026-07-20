Україна покращила свої позиції в рейтингу ФІБА

Після перемог над Грузією та Данією збірна України з баскетболу піднялася з 39 місця на 38-е місце рейтингу ФІБА

Серед європейських збірних наша команда посідає 21 місце

ФІБА оновила рейтинг національних баскетбольних збірних. Про це повідомляє «Главком».

Після перемог над Грузією та Данією у кваліфікації Чемпіонату світу чоловіча збірна України з баскетболу піднялася з 39 місця на 38-е. Наша команда випередила Філіппіни. Синьо-жовті мають 376,9 бала.

Серед європейських збірних наша команда посідає 21 місце.

Очолює рейтинг США – 920,7 бала.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.