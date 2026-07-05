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Збірна України готова розпочати матч з Данією: останні фотомиттєвості підготовки

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Збірна України готова розпочати матч з Данією: останні фотомиттєвості підготовки
фото: «Главком»

Ділимося моментами заключних хвилин перед стартом гри

Уже о 16:00 чоловіча збірна України з баскетболу зіграє заключний матч першого етапу відбору на Чемпіонат світу 2027. До вашої уваги останні миттєвості передматчевої підготовки просто з місця подій у Фарумі. 

Збірна України готова розпочати матч з Данією: останні фотомиттєвості підготовки фото 1
Збірна України готова розпочати матч з Данією: останні фотомиттєвості підготовки фото 2
Збірна України готова розпочати матч з Данією: останні фотомиттєвості підготовки фото 3

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Збірна України готова розпочати матч з Данією: останні фотомиттєвості підготовки фото 4
Збірна України готова розпочати матч з Данією: останні фотомиттєвості підготовки фото 5
Збірна України готова розпочати матч з Данією: останні фотомиттєвості підготовки фото 6
Збірна України готова розпочати матч з Данією: останні фотомиттєвості підготовки фото 7
Збірна України готова розпочати матч з Данією: останні фотомиттєвості підготовки фото 8

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Теги: чемпіонат світу баскетбол

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