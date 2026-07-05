Збірна України готова розпочати матч з Данією: останні фотомиттєвості підготовки

Ділимося моментами заключних хвилин перед стартом гри

Уже о 16:00 чоловіча збірна України з баскетболу зіграє заключний матч першого етапу відбору на Чемпіонат світу 2027. До вашої уваги останні миттєвості передматчевої підготовки просто з місця подій у Фарумі.

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