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Жорстоке пограбування Доннарумми та його вагітної дівчини: стали відомі деталі злочину

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Жорстоке пограбування Доннарумми та його вагітної дівчини: стали відомі деталі злочину
На момент інциденту Джанлуїджі Доннарумма захищав кольори «ПСЖ», наразі він виступає за «Манчестер Сіті»

Напад на Джанлуїджі Доннарумму та його дівчину Алесію Елефанте стався в Парижі у 2023 році

У Франції розпочався судовий процес у гучній справі про збройний напад на одного з найкращих голкіперів світового футболу Джанлуїджі Доннарумму та його дівчину Алесію Елефанте. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на французькі ЗМІ.

Напад на пару стався в Парижі у 2023 році. На момент інциденту італійський голкіпер захищав кольори «ПСЖ», наразі він виступає за «Манчестер Сіті». За час, що минув, пара встигла офіційно оформити стосунки, а також виховує сина Лео.

Сам напад стався вночі, коли Джанлуїджі та Алесія спали у своїй квартирі. Злочинці змогли проникнути всередину, піднявшись приставленими сходами на дах, а звідти – на балкон, після чого розбили вікна. Прокинувшись, Доннарумма побачив грабіжників: один із них ударив футболіста по обличчю та почав погрожувати ножем. Воротар вказав грабіжникам на годинник Audemars Piguet на столику, після чого зловмисники переключили свою увагу на його дівчину.

Алесія Елефанте розповіла слідчим, що нападники били її та вимагали гроші та годинник. Рятуючи життя, вона віддала годинник Cartier, ювелірні вироби та близько двох тисяч євро готівкою, але грабіжники вимагали код від сейфа. Коли злякана дівчина пояснила, що не знає комбінації і всередині нічого немає, злочинці почали поводити себе ще більш жорстоко. Незважаючи на те, що вона кричала про свою вагітність, нападники тягали її за волосся та били по ногах.

Зрештою, Доннарумма передав злочинцям код від сейфа, який, як і попереджала Алесія, справді виявився абсолютно порожнім. Забравши ключі від автомобілів Mercedes і Lamborghini, а також готівку та брендові сумки, банда втекла.

На лаві підсудних та у полі зору слідства опинилися кілька ключових фігурантів злочинної групи. За версією обвинувачення, 21-річний Ільяс Хербуш та К'ян Мамуні керували нальотом прямо з тюремних камер, хоча обидва заперечують свою причетність. Ще один потенційний учасник злочину 24-річний Моктар Діоп визнав свою причетність, але заперечує застосування фізичного насильства. Двоє інших співучасників, які на момент злочину не досягли повноліття, вже отримали тюремні терміни на три та чотири роки, а ще один підозрюваний наклав на себе руки у 2024 році.

Нагадаємо, титулований український футбольний тренер Олександр Іванов після початку повномасштабної агресії РФ проти України продовжив професійну діяльність у Росії.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ пограбування Джанлуїджі Доннарумма

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