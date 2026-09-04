ЛНЗ повернув до Прем'єр-ліги українця з Європи

Легіонер знову виступатиме на батьківщині

Оборонець Богдан Слюбик змінив чеський «Пардубіце» на черкаський ЛНЗ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

«Насінники» орендували центрбека. Угода розрахована до кінця сезону 2026/27. Віцечемпіон України також матиме опцію викупу українця.

Слюбик – вихованець львівського футболу. Він виховувався в академіях «Карпат» і «Руха», а на дорослому рівні дебютував за «жовто-чорних». Взимку «Рух» продав оборонця в Чехію за 1,5 млн євро.

У складі «Пардубіце» Слюбик закріпитися не зумів. У нинішній кампанії він провів один поєдинок у Кубку Чехії. Статистика в минулому сезоні – один матч у першій команді.

До слова, раніше ЛНЗ програв семигодинний поєдинок «Вересу» з Рівного в Прем'єр-лізі. Недільний матч розпочався о 15:30, а завершився після 22-ї години. Переможний м'яч забив оборонець Чечер.

Нагадаємо, кам'янець-подільський «Епіцентр» впевнено переграв «Кудрівку» в УПЛ. Форвард Сидун оформив дубль. Натомість хавбек Козак віддав три результативні передачі.