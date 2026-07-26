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«Ювентус» близький до купівлі форварда «Парі Сен-Жермен» – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Ювентус» близький до купівлі форварда «Парі Сен-Жермен» – ЗМІ
Рандаль Коло Муані готовий повернутися до Серії A
фото: EFE

Потенційний новачок колись вже захищав кольори «Старої синьйори»

Нападник Рандаль Коло Муані за крок від переходу в туринський «Ювентус» із французького «Парі Сен-Жермен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Corriere dello Sport.

Переможець Ліги чемпіонів відхилив першу пропозицію «Юве» в розмірі 30 млн євро. Натомість ПСЖ повісив на француза цінник на понад 45 млн євро. Тоді гендиректор «б'янконері» Джованні Карневалі публічно заявив, що парижанам доведеться піти на поступки задля угоди.

Тепер сторони наблизилися до трансферу. Найімовірніше, «Ювентус» віддасть за Коло Муані трохи більше 40 млн із бонусами. Сторони планують закрити перехід нападника до кінця липня.

Коло Муані минулий сезон провів у лондонському «Тоттенгемі» на правах оренди. Він зіграв 41 матч у всіх турнірах, у яких оформив лише п'ять голів і чотири асисти. У складі «Юве» французький форвард провів другу частину позаминулої кампанії (22 поєдинки, 10 м'ячів).

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А ФК Ювентус ФК Парі Сен-Жермен

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