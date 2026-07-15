Мбаппе пояснив, чому Франція програла Іспанії у півфіналі Чемпіонату світу

Мбаппе: Якщо бути об'єктивним, ми не мали всіх необхідних умов для виходу у фінал

Мбаппе: Ми не показали ту гру, яку хотіли, ні в технічному, ні в тактичному плані

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе заявив, що команда не змогла виконати плану на гру проти команда Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

«Ми не показали ту гру, яку хотіли, ні в технічному, ні в тактичному плані. Коли ти не робиш те, що маєш робити в півфіналі Чемпіонату світу, ти не перемагаєш. Іспанія дотримувалась свого ігрового плану і того, що команда зазвичай робить. Їм подобається контролювати м'яч та темп. Наш план полягав у тому, щоби чинити на них високий тиск, щоб вони не змогли встановити свій ритм.

Навіть коли ми відбирали м'яч, наші перші торкання були недостатньо хороші. Це призводить до поразки. Це величезне розчарування. Але якщо бути об'єктивним, ми не мали всіх необхідних умов для виходу у фінал», – сказав Мбаппе.

Нагадаємо, збірна Іспанії перемогла Францію у 1/2 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

Обидві команди розпочали матч доволі обережно, тому небезпечних моментів біля воріт майже не виникало аж до середини першого тайму. Люка Дінь необачно збив Ламіна Ямала у власному штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті.

Мікель Оярсабаль спокійно переграв Андре Онана – 1:0.

Початок другої половини зустрічі багато в чому нагадував дебют першого тайму. Французи більше контролювали м'яч, однак реальної небезпеки біля воріт суперника не створили.

Натомість збірна Іспанії майже одразу скористалася своєю нагодою. Дані Ольмо віддав ефектну передачу в дотик на хід Педро Порро, який увірвався до штрафного майданчика й точним ударом у правий нижній кут подвоїв перевагу своєї команди та встановив остаточний рахунок – 2:0.

До слова, аргентинець Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу. Він став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного турніру. Цьогоріч нападник не забив Австрії та Єгипту.