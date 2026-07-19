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Чемпіонат світу. Півзахисник збірної Франції розкритикував команду після поразки від Англії

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Чемпіонат світу. Півзахисник збірної Франції розкритикував команду після поразки від Англії
Адрієн Рабйо, попри критику з боку вболівальників, є однією з ключових фігур збірної Франції під орудою Дідьє Дешама
фото: Imago

Адрієн Рабйо був незадоволений першою половиною матчу з англійцями

Півзахисник збірної Франції Адрієн Рабйо жорстко розкритикував партнерів по команді після поразки від Англії у матчі за третє місце Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yahoo Sports.

Гнівний коментар француза

Футболіст заявив, що поведінка окремих гравців у першому таймі була «неприйнятною» для команди такого рівня. Французи провалили першу половину зустрічі, поступаючись до перерви з рахунком 0:4. Після відпочинку команда зуміла скоротити відставання до мінімуму, однак уникнути поразки не змогла.

Після матчу Рабйо не приховував розчарування: «Ми розпочали цей перший тайм у абсолютно ганебний спосіб. У матчі такого рівня я побачив від певних гравців таку поведінку, якої не бачив ніколи раніше. Так, після вильоту від Іспанії в півфіналі було багато розчарування. Але у нас залишалася робота, яку потрібно було виконати до кінця. Ми просто не маємо права так недбало й халатно ставитися до речей у збірній».

У своєму інтерв'ю RMC Sport та beIN Sports він додав: «У перерві ми поговорили, висловили все один одному і сказали, що треба показати бодай трохи гордості. У другому таймі ситуація покращилася, але те, як дехто поводився в перші 45 хвилин – це просто неприйнятно».

Водночас півзахисник наголосив, що його слова не стосуються тренерського штабу. Навпаки, Рабйо подякував Дідьє Дешаму, для якого матч став останнім на посаді головного тренера збірної Франції. «Тренер виступив у роздягальні та подякував усім. Але я вважаю, що це ми маємо дякувати йому. Ми безмежно вдячні за все, що він зробив», – сказав Рабйо.

Відповідь Дешама

Сам Дешам після гри також визнав провальний початок зустрічі, але взяв відповідальність на себе.

«Перший тайм справді був неприйнятним, але це моя провина. Якби правила дозволяли, я б зробив вісім замін уже в перерві — це означає, що я повністю помилився з вибором на гру. Очевидно, що деякі футболісти могли б зіграти значно краще. Проте оцінювати їхній характер чи індивідуальну поведінку перед пресою я ніколи не збирався і не буду робити зараз», – заявив наставник.

Нагадаємо, що Англія перемогла Францію в одному з найшаленіших матчів Чемпіонату світу 2026 з футболу, ставши бронзовим призером турніру

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Франція Англія тренер Дідьє Дешам Адрієн Рабіо

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