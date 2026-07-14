Ямаль перед півфіналом Чемпіонату світу нагадав Франції про болючі поразки

Ямаль є одним з лідерів збірної Іспанії з футболу

Ямаль розмістив сторіс із кадрами з півфіналу Євро-2024 та минулорічного розіграшу Ліги націй

Півзахисник збірної Іспанії з футболу Ламін Ямаль перед півфінальним матчем Чемпіонату світу проти Франції нагадав у Instagram про свої голи у ворота «триколірних». Про це повідомляє «Главком».

19-річний футболіст розмістив у сторіс Instagram кадри з півфіналу Євро-2024 та минулорічного розіграшу Ліги націй.

У півфіналі Євро-2024 Іспанія виграла з рахунком 2:1, а Ямаль забив один із м'ячів. Півфінал Ліги націй іспанці виграли з рахунком 5:4, а Ямаль тоді оформив дубль.

Гра 1/2 фіналу Чемпіонату світу Франція – Іспанія відбудеться у вівторок, 14 липня.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Інший матч півфіналу мундіалю Англія – Аргентина пройде у середу, 15 липня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Франції продовжила свою переможну серію на Чемпіонаті світу 2026 з футболу, обігравши з рахунком 2:0 команду Марокко.

На 60-й хвилині Кіліан Мбаппе нарешті знайшов свій момент, красивим обвідним ударом із лівого кута штрафного влучивши під дальню стійку та відкривши рахунок.

Через шість хвилин Франція подвоїла перевагу. Мбаппе віддав передачу на Усмана Дембеле, який пробив із межі штрафного. Удар вийшов не надто сильним, однак через рикошет і закритий огляд Буну м'яч усе ж опинився в нижньому куті воріт.

Як повідомлялося, збірна Іспанії обіграла Бельгію у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу.

На 88-й хвилині «фурія роха» забила вирішальний гол – Ламменс відбив перед собою удар Кубарсі і Меріно першим встиг на добивання.