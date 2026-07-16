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Справжня війна на полі. Англія і Аргентина визначили переможця другого півфіналу Чемпіонату світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Справжня війна на полі. Англія і Аргентина визначили переможця другого півфіналу Чемпіонату світу 2026
Англія і Аргентина мають напружену історію особистих зустрічей
фото: Getty Images

Переможця матчу визначили заключні хвилини компенсованого часу

Збірна Англії втратила перемогу у півфіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу, програвши Аргентині з рахунком 1:2. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу 

Півфінал між Англією та Аргентиною повністю виправдав статус одного з найпринциповіших протистоянь світового футболу. Команди, історія зустрічей яких налічує чимало драматичних моментів (від чвертьфіналу Чемпіонату світу 1986 з «рукою Бога» Дієго Марадони до битви на мундіалі-1998), і цього разу подарували жорсткий, безкомпромісний матч із великою кількістю силової боротьби, емоцій та драматичною розв'язкою вже в компенсований час.

Перший тайм пройшов без голів, але аж ніяк не без моментів. Англія намагалася більше контролювати м'яч, тоді як аргентинці небезпечно відповідали швидкими атаками. Енцо Фернандес ледь не відкрив рахунок потужним дальнім ударом, який пролетів у сантиметрах над поперечиною, а жорстка боротьба швидко переросла у серію грубих стиків. Елліотт Андерсон отримав жовту картку у складі англійців, а Лісандро Мартінес і Крістіан Ромеро були попереджені за жорсткі фоли у складі «альбіселесте». До перерви суперники більше думали про те, як не припуститися помилки, ніж ризикували великими силами в атаці.

Одразу після відпочинку темп гри помітно зріс. Уже на 47-й хвилині Хуліан Альварес змусив Джордана Пікфорда демонструвати свою майстерність, але саме Англія завдала першого результативного удару. На 55-й хвилині Морган Роджерс прострілив у штрафний майданчик, а Ентоні Гордон ударом у нижній кут відкрив рахунок.

Ентоні Гордон майстерно вивів Англію уперед
Ентоні Гордон майстерно вивів Англію уперед
фото: Getty Images

Пропущений гол лише розлютив аргентинців. Команда Ліонеля Скалоні повністю перехопила ініціативу, а Пікфорд раз за разом вступав у гру. Ніколас Гонсалес небезпечно пробивав головою, Алексіс Макаллістер після флангової передачі влучив у стійку, а Скалоні кинув у бій свіжі сили – Родріго Де Пауля, Ніколаса Отаменді, Гонсало Монтьєля та Лаутаро Мартінеса. Англія ж втратила через травму Ріса Джеймса, якого був змушений замінити Ден Берн.

Тиск Аргентини приніс результат за п'ять хвилин до завершення основного часу. Спершу Джордан Пікфорд здійснив фантастичний сейв після потужного дальнього пострілу Енцо Фернандеса, але після кутового Ліонель Мессі знайшов партнера передачею, і хавбек «Челсі» точним ударом у лівий кут зрівняв рахунок.

Здавалося, матч неминуче перейде в екстратайми, але Аргентина підготувала вирішальний удар уже в компенсований час. Спочатку Алексіс Макаллістер потужним пострілом струсонув зовнішній бік стійки, а вже в наступній атаці Мессі вкотре продемонстрував своє бачення поля. Капітан аргентинців виконав ідеальний простріл, який Лаутаро Мартінес головою переправив у порожні ворота, принісши «альбіселесте» перемогу 2:1. Після гола Родріго Де Пауль ще й отримав жовту картку за надто емоційне святкування та суперечки з арбітром.

Лаутаро Мартінес поставив крапку у матчі з Англією
Лаутаро Мартінес поставив крапку у матчі з Англією
фото: Getty Images

Томас Тухель миттєво кинув у бій Маркуса Рашфорда та Айвена Тоні, однак часу врятуватися в англійців уже не залишилося. Аргентина вдруге за кілька хвилин перевернула хід зустрічі й завдяки блискучій грі Мессі, який оформив два результативні паси, вирвала перемогу в одному з найемоційніших і найжорсткіших матчів турніру, вкотре додавши новий яскравий розділ до легендарної історії протистояння двох футбольних грандів.

Аргентина емоційно відреагувала на свій вихід до другого фіналу Чемпіонату світу поспіль
Аргентина емоційно відреагувала на свій вихід до другого фіналу Чемпіонату світу поспіль
фото: Getty Images

Чемпіонат світу 2026. 1/2 фіналу

Англія – Аргентина 1:2 (0:0)

  • Голи: Гордон (55) – Фернандес (85), Мартінес (90+2)

Нагадаємо, що ФБР вважав матч Англія – Аргентина грою підвищеного ризику

Теги: чемпіонат світу Ліонель Мессі Аргентина Томас Тухель Родріґо Лаутаро Мартінес Лісандро Мартінес Крістіан Ромеро НОВИНИ ФУТБОЛУ

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