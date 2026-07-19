Збірна Франції офіційно залишилась без головного тренера

Дідьє Дешама на посаді замінить Зінедін Зідан

Дідьє Дешам офіційно залишив посаду головного тренера збірної Франції з футболу після 14-річного етапу роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію футболу Франції.

«Федерація футболу Франції вітає і дякує тренеру національної збірної Дідьє Дешаму за виняткову роботу, виконану на чолі збірної Франції з 2012 року.

Дідьє Дешам завершує чверть століття виняткової відданості справі служіння «Ле Бле» та французькому футболу. Є кар’єри, які незабутньо відзначають історію національної збірної та всієї країни.

Дідьє Дешам уособлював строгість, дисципліну, почуття колективізму і любов до синьої футболки. Під його керівництвом протягом чотирнадцяти років збірна Франції відновила авторитет, повагу і прихильність, залишаючись при цьому на найвищому світовому рівні, вигравши Чемпіонат світу 2018 року, Лігу націй 2021 року і дійшовши до кількох великих фіналів, зберігаючи при цьому безпрецедентну послідовність.

Окрім 185 зіграних матчів та 120 перемог, Дідьє Дешам передав культуру результативності та відповідальності, яка залишиться еталоном для майбутніх поколінь. Він сприяв появі численних гравців збірної, об’єднав кілька команд навколо сильних цінностей та допоміг зміцнити унікальний зв’язок між французами та їхньою національною збірною.

Капітан команди, яка виграла Чемпіонат світу 1998 року і переможець Чемпіонату Європи 2000 року, а через двадцять років тренер, який виграв Чемпіонат світу, Дідьє Дешам займає виняткове місце в історії французького футболу. Мало хто віддав стільки ж синій футболці, спочатку як гравець, а потім як тренер.

Федерація та її співробітники вітають його готовність і відданість справі. Його слід залишиться незабутнім у Клерфонтені (база збірної Франції – «Главком»), як і в серцях мільйонів прихильників і волонтерів, яких він ніколи не забував. Ми бажаємо висловити йому нескінченну подяку. Дякую, Дідьє!», – йдеться у заяві Федерації футболу Франції.

Франція програла Англії (4:6) у матчі за третє місце на Чемпіонаті світу 2026. Команда під керівництвом Дешама не зуміла здобути медалі на третьому мундіалі поспіль. 2018 року «Ле Бле» стали чемпіонами світу, 2022-го – програли у фіналі Аргентині. Також Дешам є рекордсменом серед тренерів в історії за кількістю перемог у плейоф на чемпіонатах світу – 11.

Наступником Дідьє Дешама стане Зінедін Зідан, який розпочне свою роботу на чолі національної команди 1 вересня.

Нагадаємо, аналітики визначили фаворита у фіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу. У вирішальному матчі мундіалю зіграють чинні чемпіони Європи Іспанія та чинні чемпіони світу Аргентина. За результатами тисяч симуляцій фаворитом із перевагою в майже 20 відсотків вважають саме Іспанію: її шанси на перемогу оцінюють у 59.5%, тоді як Аргентини – у 40.5%.

Фінал Чемпіонату світу 2026 відбудеться у неділю, 19 липня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.