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Стало відомо, хто виступає проти розширення Чемпіонату світу з футболу до 64 команд

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Стало відомо, хто виступає проти розширення Чемпіонату світу з футболу до 64 команд
Джанні Інфантіно не отримає підтримку чергового розширення чемпіонату світу з боку УЄФА
фото: Getty Images

Джанні Інфантіно матиме серйозного опонента

Європейський футбольний союз (УЄФА) не збирається підтримувати ідею ФІФА збільшити кількість учасників наступного Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Athletic.

ФІФА офіційно підтвердила бажання розширити чемпіонат світу до 64 команд уже до мундіалю 2030 року, який прийматимуть Іспанія, Португалія і Марокко. Однак у очільника світового футболу Джанні Інфантіно є противники такої ідеї.

Головним опонентом виступає УЄФА і президент організації Александер Чеферін. «Це не дуже хороша ідея», – заявив нещодавно Чеферін.

УЄФА підтримує КОНКАКАФ (Конференція футболу Північної і Центральної Америки), але на боці ФІФА виступає Конфедерація футболу Африки. Поки що немає певності у тому, чи зуміє ФІФА найближчим часом втілити в життя ідею з 64 збірними на турнірі.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оцінить доцільність збільшення кількості учасників Чемпіонату світу 2030. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди. Цьогорічний турнір став першим в історії, у якому взяли участь 48 збірних.

Досі на Чемпіонат світу проходили 32 національні команди. Така кількість учасників була на семи турнірах поспіль, починаючи з 1998 року. Натомість в 1982-1994 роках участь в Кубку світу брали по 24 збірні.

ЧС-2030 приймуть Іспанія, Марокко та Португалія. Перші три поєдинки на честь сторіччя Кубка світу приймуть столиці Аргентини, Парагваю і Уругваю. Національні команди цих шести держав потраплять на турнір поза кваліфікацією.

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Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Александр Чеферін Джанні Інфантіно

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