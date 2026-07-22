Фірмовий стиль. Ямаль продовжив святкувати тріумф на Чемпіонаті світу зі спущеними шортами

Ламін Ямаль змусив говорити про себе навіть поза полем

Вундеркінд «Фурії Рохи» вирішив закласти новий тренд у футболі

Нападник збірної Іспанії Ламін Ямаль винайшов упізнавану манеру святкування спортивних досягнень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Talented Sports.

Талант «Фурії Рохи» звернув на себе увагу під час параду переможців у Мадриді. Ямаль знову приспустив шорти в стилі зірок хіп-хопу та вирішив поепатувати публіку характерними рухами. Згодом нападнику довелося поправити вкорочені штани, щоб не залишитися у спідньому.

Вочевидь, іспанець надихнувся вуличною модою. У схожій манері він святкував успіх відразу після фіналу Чемпіонату світу 2026 у передмісті Нью-Йорка. Тоді частина футбольної громадськості розкритикувала Ямаля, але він вирішив триматися власної хвилі.

Вірогідно, в новому сезоні нападник зробить таку манеру святкування фірмовою після перемог у складі «Барселони». Оскільки вихованцю іспанського гранда пророкують статус суперзірки в майбутньому, то в нього повинен з'явитися власний стиль на кшталт фірмового стрибка Кріштіану Роналду з наступним вигуком «Siu!».

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Вирішальні матчі ЧС-2026

Два поєдинки відбулися у вихідні. Спершу французи розписали фестивальний матч за третє місце з англійськими футболістами. Гору взяли «Три леви» (6:4), а фланговий нападник команди Томаса Тухеля Букайо Сака оформив хет-трик.

Натомість долю титулу вирішив один забитий м'яч. Збірна Аргентини витримала тиск іспанців в основний час. Однак, в овертаймі нападник Ферран Торрес приніс Іспанії другий планетарний трофей в історії.

Матч за третє місце Чемпіонату світу 2026:

Франція – Англія – 4:6

Фінал Чемпіонату світу 2026:

Іспанія – Аргентина – 1:0

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.