Мер бельгійського Левена заборонив проведення гри Ліги Європи за участю ізраїльського клубу

Зустріч між «Юніоном» та «Хапоелем» має відбутися у третьому турі Ліги Європи 22 жовтня

Бельгійський «Юніон» має знайти іншу арену для матчу з «Хапоелем»

Мер бельгійського міста Левен Мохамед Рідуані заборонив проводити матч футбольної Ліги Європи між «Юніоном» та ізраїльським «Хапоелем». Про це він заявив телеканалу VRT, інформує «Главком».

Зустріч між «Юніоном» та «Хапоелем» має відбутися у третьому турі Ліги Європи 22 жовтня.

«Я проводжу тут межу. Ми не можемо гарантувати безпеку», – сказав Рідуані, також відкинувши можливість проведення гри без глядачів.

Зазначається, що клуб уже проінформований про заяву мера та розгляне варіанти організації зустрічі на іншому стадіоні.

Нагадаємо, визначився календар матчів донецького «Шахтаря» на загальному етапі Ліги чемпіонів сезону 2026/27:

10 вересня – ПСВ (виїзд), початок о 19:45

14 жовтня – АЕК (вдома), початок о 22:00

21 жовтня – «Інтер» (виїзд), початок о 22:00

3 листопада – «Спортінг» (вдома), початок о 19:45

25 листопада – «Фенербахче» (вдома), початок о 22:00

9 грудня – «Слован» (виїзд), початок о 19:45

20 січня – «Лейпциг» (виїзд), початок о 22:00

27 січня – «Реал» (вдома), початок о 22:00.

Cвої домашні поєдинки в Лізі чемпіонів «гірники» проводитимуть на лондонському стадіоні «Стемфорд Брідж».