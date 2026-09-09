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Родрі вибачився перед капітаном «Валенсії» після розгромного коментаря в бік команди

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Родрі вибачився перед капітаном «Валенсії» після розгромного коментаря в бік команди
Родрі у приватній розмові з Пау Кубарсі не підбирав слів щодо гри «Валенсії»
фото: ФК «Барселона»

Найкращий гравець Чемпіонату світу зажорстко охарактеризував гру «Валенсії» у Ла Лізі

Півзахисник «Барселони» Родрі опинився в центрі скандалу після матчу чемпіонату Іспанії проти «Валенсії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.

Назвав суперників «слабкими»

Камери зафіксували розмову футболіста з партнером по команді Пау Кубарсі, під час якої володар «Золотого м'яча» різко висловився про гру суперника. «Вони дуже погані, друже. Вони справді дуже слабкі», – сказав Родрі, обговорюючи виступ «Валенсії». Розмова відбулася після матчу, який «Барселона» виграла з розгромним рахунком 5:0. Після того, як слова іспанця стали публічними, вони швидко набули розголосу в іспанських ЗМІ.

За інформацією каталонського видання Sport, сам Родрі не був задоволений тим, що його приватна розмова потрапила в публічний простір. Футболіст вирішив особисто зв'язатися з капітаном «Валенсії» Хосе Гаєю, якого добре знає за виступами у збірній Іспанії.

Вибачення перед «Валенсією»

Повідомляється, що Родрі зателефонував Гаї та вибачився за свої слова. У Sport наголосили, що футболіст зазвичай демонструє позитивне ставлення та спортивний дух і не прагне потрапляти в конфліктні ситуації. Саме тому, щойно його розмова з Кубарсі стала відомою, він оперативно відреагував на ситуацію. Водночас невідомо, чи прийняв Гая вибачення Родрі від імені «Валенсії». Сам півзахисник «Барселони» публічно ситуацію не коментував.

Наразі «Барселона» впевнено лідирує в Ла Лізі, здобувши чотири перемоги поспіль. У п'ятому турі Ла Ліги каталонці 13 вересня зіграють на виїзді проти «Леванте». «Валенсія» двома днями раніше прийматиме «Севілью».

Нагадаємо, що іспанець підписав із «блаугранас» довгостроковий контракт, розрахований до 30 червня 2030 року.

Теги: Родрі ФК Барселона ФК Валенсія НОВИНИ ФУТБОЛУ Ла Ліга

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