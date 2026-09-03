Африканський вінгер уклав контракт з «Динамо» – джерело

Київський клуб продовжує підсилювати атакувальну лінію

Вінгер Кіассе Бах перейде зі «Стад Лозанни Уші» до «Динамо». Про це повіомляє «Главком» з посиланням на українського журналіста Ігоря Бурбаса.

21-річний футболіст успішно пройшов медогляд у Києві та вже уклав контракт з українським грандом терміном на чотири роки. Найближчим часом вінгера внесуть до заявки біло-синіх на УПЛ. Він буде доступний на поєдинок з ЛНЗ, який відбудеться 6 вересня о 13:00 за Києвом.

У поточному сезоні на рахунку Кіассе Баха п'ять матчів на клубному рівні, у яких він встиг відзначитись чотирма забитими м'ячами та одним асистом.

«Динамо» розпочало сезон не надто успішно: біло-сині не вийшли до єврокубків, поступившись «ПАОКу» у кваліфікації Ліги Європи з рахунком 2:5, а згодом вилетівши з Ліги конференцій від «Карабаха» (1:2). В УПЛ підопічні Ігоря Костюка посідають шосте місце таблиці, маючи шість балів у своєму активі. При цьому, у киян є матч в запасі.

Турнірна таблиця Чемпіонату України з футболу сезону 2026/27

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Нагадаємо, що «Динамо» готує оренду бразильського вінгера «Інтернасьйоналя» Густава Прадо.