Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Африканський вінгер уклав контракт з «Динамо» – джерело

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Африканський вінгер уклав контракт з «Динамо» – джерело
Кіассе Бах підписав контракт з київським «Динамо»
фото: Instagram Кіассе Баха

Київський клуб продовжує підсилювати атакувальну лінію

Вінгер Кіассе Бах перейде зі «Стад Лозанни Уші» до «Динамо». Про це повіомляє «Главком» з посиланням на українського журналіста Ігоря Бурбаса.

21-річний футболіст успішно пройшов медогляд у Києві та вже уклав контракт з українським грандом терміном на чотири роки. Найближчим часом вінгера внесуть до заявки біло-синіх на УПЛ. Він буде доступний на поєдинок з ЛНЗ, який відбудеться 6 вересня о 13:00 за Києвом.

У поточному сезоні на рахунку Кіассе Баха п'ять матчів на клубному рівні, у яких він встиг відзначитись чотирма забитими м'ячами та одним асистом.

«Динамо» розпочало сезон не надто успішно: біло-сині не вийшли до єврокубків, поступившись «ПАОКу» у кваліфікації Ліги Європи з рахунком 2:5, а згодом вилетівши з Ліги конференцій від «Карабаха» (1:2). В УПЛ підопічні Ігоря Костюка посідають шосте місце таблиці, маючи шість балів у своєму активі. При цьому, у киян є матч в запасі.

Турнірна таблиця Чемпіонату України з футболу сезону 2026/27

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що «Динамо» готує оренду бразильського вінгера «Інтернасьйоналя» Густава Прадо.

 

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» УПЛ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Родрі отримав альтернативний варіант на батьківщині
«Барселона» зібралася перехопити в «Реала» героя Чемпіонату світу 2026 – ЗМІ
6 серпня, 18:59
Англієць не вперше потрапляє до скандалів
Гравець Чемпіонату світу з футболу постане в суді: деталі скандалу
8 серпня, 00:11
Ілля Волошин став частиною системи «Реала» лише два роки тому
Шанс від Моуріньйо. 19-річний Волошин дебютував за першу команду «Реала»
16 серпня, 23:28
Участь збірної Аргентини на мундіалі-2026 була оточена багатьма скандалами
Аргентинських футболістів жорстко покарали за скандал у фіналі Чемпіонату світу
22 серпня, 09:18
В основному етапі Ліги чемпіонів команди проведуть вісім турів
Визначилися всі учасники Ліги чемпіонів
27 серпня, 09:35
Данило Сікан після переходу з «Шахтаря» не загубився у новій команді
Сікан забив ювілейний гол у єврокубках за «Андерлехт»
28 серпня, 09:11
Серхіо Мартінес змінить провінцію на столицю
«Реал» узгодив трансфер вундеркінда з Іспанії – джерело
29 серпня, 21:58
Зустріч між «Юніоном» та «Хапоелем» має відбутися у третьому турі Ліги Європи 22 жовтня
Мер бельгійського Левена заборонив проведення гри Ліги Європи за участю ізраїльського клубу
1 вересня, 22:43
Збірна України святкує вихід до плейоф ЧС-2026 з сокки
Збірна України здолала Грузію та вийшла у плейоф ЧС-2026 з сокки з першого місця групи
Вчора, 16:14

Новини

«Динамо» оголосило про підписання результативного вінгера
«Динамо» оголосило про підписання результативного вінгера
Баскетбольна федерація розкрила дату старту сезону Суперліги
Баскетбольна федерація розкрила дату старту сезону Суперліги
Чоловіча збірна України з волейболу обіграла Латвію на старті товариського турніру в Естонії
Чоловіча збірна України з волейболу обіграла Латвію на старті товариського турніру в Естонії
Лідер «Інтера» та тренер «Комо» забрали головні призи сезону чемпіонату Італії
Лідер «Інтера» та тренер «Комо» забрали головні призи сезону чемпіонату Італії
Африканський вінгер уклав контракт з «Динамо» – джерело
Африканський вінгер уклав контракт з «Динамо» – джерело
Лідер сезону Формули-1 стартуватиме останнім на Гран-прі Італії
Лідер сезону Формули-1 стартуватиме останнім на Гран-прі Італії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2026
105K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
91K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
83K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
Вчора, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
Вчора, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
Вчора, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Вчора, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Вчора, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Вчора, 11:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua