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«Барселона» оголосила про рекодні прибутки у історії клубу

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Барселона» оголосила про рекодні прибутки у історії клубу
«Барселона» завоювала два з трьох внутрішніх трофеїв минулого сезону
фото: ФК «Барселона»

Прибутки каталонського гранда досягли історичних показників 

«Барселона» оголосила про рекордні прибутки в історії клубу. Про це повідомляє «Главком».

За сезон 2025/26 каталонський гранд заробив більше одного мільярда євро, що є клубним рекордом. Першим клубом в історії футболу, який відзвітувався про прибуток у понад один мільярд за сезон, є мадридський «Реал».

«Барселона» минулого сезону стала чемпіоном Іспанії, набравши 94 очки та випередивши «Реал» на вісім пунктів, а також завоювала Суперкубок Іспанії, у фіналі обігравши «Реал» з рахунком 3:2. З внутрішніх трофеїв лише Кубок Іспанії 2025/26 гне підкровися команді Фліка – у півфіналах сильнішими виявився «Атлетіко», 3:4 за сумою двох зустрічей.

У Лізі чемпіонів синьо-гранатові також влетелі від матрацників, 2:3 за сумою двух зустрічей.

До слова, оборонець «Реала» Рауль Асенсіо виправданий у справі про поширення інтимного відео.

Нагадаємо, в Аргентині підготували особливий жест на честь Ліонеля Мессі, який завершує кар'єру у збірній: матчі усіх турнірів та дивізіонів найближичими вихідними призупинятимуть на 10-й хвилині заради хвилини овацій на честь 39-річної легенди.

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Теги: ФК Барселона НОВИНИ ФУТБОЛУ Ла Ліга

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