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«У нього було чимало проблем». Роберто Де Дзербі оцінив перспективи Мудрика в «Тоттенгемі»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«У нього було чимало проблем». Роберто Де Дзербі оцінив перспективи Мудрика в «Тоттенгемі»
Михайло Мудрик сезон 2026/27 проведе у Північному Лондоні
фото: ФК «Тоттенгем». Михайло Мудрик

Український вінгер приєднався до «шпор» на правах річної оренди

Головний тренер «Тоттенгема» Роберто Де Дзербі поділився думками стосовно вінгера Михайла Мудрика перед грою третього туру УПЛ з «Ноттінгем Форест». Про це повідомляє «Главком».

Матч відбудеться 5 вересня о 17:00 за київським часом.

«Йому потрібен час, щоб вийти в стартовому складі. Щодо участі в грі, то він уже зараз готовий зіграти 15-20 хвилин», – сказав італієць.

Де Дзербі не оминув стороною і дискваліфікацію через знайдений у організмі українця мельдоній, яка забрала в Михайла півтора роки кар'єри.

«Ми провели разом дуже особливий сезон у «Шахтарі». Коли я говорив про «Золотий м’яч», я висловився дуже чітко. Я говорив про потенціал гравця. Гравець може виправдати ці прогнози або ні.

У нього було чимало проблем, останньою з яких стала дискваліфікація. Проте він має безліч якостей, і йому потрібно правильно налаштуватися на цей сезон, не відчуваючи надмірного тиску.

Настав час йому показати, чому «Челсі» витратив на нього 100 мільйонів євро. Гадаю, він готовий вийти на частину матчу».

Михайло Мудрик приєднався до «Тоттенгема» на правах оренди, термін якої складає один сезон. «Шпори» можут викупити гравця за 75 мільйонів фунтів.

Мудрик має досвід роботи з Роберто Де Дзербі: саме італієць почав повноцінно його награвати у «Шахтарі» у 2021 році.

Останнй раз Михайло Мудрик виходив на поле в офіційному матчі ще 28 листопада 2024 року. Тоді у матчі Ліги конференцій «Челсі» переграв «Гайденгайм» з рахунком 2:0, один з м'ячів синіх оформив українець.

«Тоттенгем» цей сезон розпочав не надто вдало: дві поразки у двох стартових турах чемпіонату Англії від «Брентфорда» (0:3) та «Ньюкасла» (0:2).

Нагадємо, що у Міністерстві молоді і спорту прокоментували інформацію про те, що Україна та Польща плаують подати спільну заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу у 2040-х роках.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі ФК Тоттенхем Готспур Михайло Мудрик АПЛ

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