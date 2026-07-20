Фіналістка Вімблдону-2026 перенесла операцію: вона пропустить наступний великий турнір

Кароліна Мухова здивувала вболівальників новиною у соціальних мережах

Шоста ракетка світу Кароліна Мухова повідомила, що перенесла операцію лише через тиждень після завершення Вімблдону-2026. Про це повідомляє «Главком».

Шокуюче зізнання спортсменки

29-річна спортсменка розповіла про це у своїх соціальних мережах, опублікувавши фотографію з лікарняної палати. За словами Мухової, операція пройшла успішно, а вона вже розпочала процес відновлення. «Мені довелося пройти через невелике хірургічне втручання, яке виб'є мене з гри на кілька тижнів. Усе пройшло добре, і я вже розпочала процес відновлення. Дякую за всі ваші повідомлення та підтримку. Я скоро повернуся», – написала тенісистка.

Під дописом Мухову підтримали чимало колег. Зокрема, австралійська тенісистка Прісцілла Хон пожартувала: «Все ж маю визнати, що в цьому лікарняному халаті та білих шкарпетках ти виглядаєш дуже навіть непогано». Хоча чешка не уточнила причину операції, низка міжнародних ЗМІ повідомляє, що втручання було пов'язане із зап'ястком. Саме травми цієї ділянки тіла вже неодноразово змушували Мухову робити тривалі паузи у кар'єрі.

Відкладений дебют у Торонто

Через операцію тенісистка не зможе виступити на турнірі WTA 1000 у Торонто. Таким чином, її дебют на кортах канадського міста знову відкладається. Раніше Мухова тричі грала на Canadian Open, однак усі її виступи проходили в Монреалі, тоді як у 2024 році вона пропустила турнір через участь в Олімпійських іграх у Парижі.

«Дуже шкода пропускати Торонто цього року. Я дійсно з нетерпінням чекала на свій дебют там, але відновлення – на першому місці. Бажаю всім чудового турніру і сподіваюся, що одного дня таки зіграю в Торонто», – написала Мухова в Інстаграмі.

Якщо відновлення проходитиме за планом, чеська тенісистка розраховує повернутися на корт уже в середині серпня на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті. Головною ж метою для фіналістки Вімблдону-2026 залишається повноцінна підготовка до US Open, де їй належить захищати рейтингові очки за минулорічний чвертьфінал.

Нагадаємо, що Мухова іронічно відреагувала на свою поразку у фіналі Вімблдону.