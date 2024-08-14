Суперкубок УЄФА: де дивитись

«Реал» Мадрид зустрінеться з «Аталантою» на Національному стадіоні у Варшаві

Вже за півгодини розпочнеться головний матч вечора – двобій «Реала» (Мадрид) та «Аталанти» (Мілан). Гра почнеться о 22:00.

Суперкубок УЄФА 2024 року пройде на Національному стадіоні у Варшаві, Польща, повідомляє УЄФА.

Дивитися матч «Реал» – «Аталанта» можна буде за допомогою платформи Megogo, зокрема на одному з її каналів – «Megogo Футбол 1». Вже відомо, що коментуватиме цю гру Віталій Кравченко.

У майбутньому матчі проти Аталанти вперше за Реал може вийти зірковий новачок команди Кіліан Мбаппе, який пропустив усі товариські зустрічі. Також можливо, що свій дебют за клуб проведе молодий бразилець Ендрік.

Реал Мадрид п'ять разів у своїй історії вигравав Суперкубок УЄФА. Власне, усі букмекери вважають саме іспанців фаворитами зустрічі.