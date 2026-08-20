Збірна України з баскетболу зазнала кадрової втрати перед матчами з Грецією і Чорногорією

Олексій Лень не допоможе збірній України в матчах проти Греції та Чорногорії

28 серпня Україна зіграє з Грецією у кваліфікації Чемпіонату світу

Досвідчений український центровий Олексій Лень не зможе допомогти збірній України в майбутніх матчах кваліфікації Чемпіонату світу 2027 проти Греції та Чорногорії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Олексій отримав травму наприкінці клубного сезону в складі мадридського «Реалу» в травні. Розпочавши відновлення влітку, центровий не встиг відновитися до початку тренувального табору збірної України. Олексій висловив бажання допомогти національній команді в наступних вікнах кваліфікації чемпіонату світу.

У минулому сезоні Лень, який відіграв 12 сезонів у НБА, виступав у складі «Реала», за який відіграв 21 матч у чемпіонаті Іспанії, набираючи 7.1 очка, 3.6 підбирання та 1.2 блок-шота, а також 23 матчі в Євролізі – 3.0 очка, 2.0 підбирання в середньому за гру.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.