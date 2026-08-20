Збірна України з баскетболу зазнала кадрової втрати перед матчами з Грецією і Чорногорією
28 серпня Україна зіграє з Грецією у кваліфікації Чемпіонату світу
Досвідчений український центровий Олексій Лень не зможе допомогти збірній України в майбутніх матчах кваліфікації Чемпіонату світу 2027 проти Греції та Чорногорії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Олексій отримав травму наприкінці клубного сезону в складі мадридського «Реалу» в травні. Розпочавши відновлення влітку, центровий не встиг відновитися до початку тренувального табору збірної України. Олексій висловив бажання допомогти національній команді в наступних вікнах кваліфікації чемпіонату світу.
У минулому сезоні Лень, який відіграв 12 сезонів у НБА, виступав у складі «Реала», за який відіграв 21 матч у чемпіонаті Іспанії, набираючи 7.1 очка, 3.6 підбирання та 1.2 блок-шота, а також 23 матчі в Євролізі – 3.0 очка, 2.0 підбирання в середньому за гру.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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