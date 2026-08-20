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Збірна України з баскетболу зазнала кадрової втрати перед матчами з Грецією і Чорногорією

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Збірна України з баскетболу зазнала кадрової втрати перед матчами з Грецією і Чорногорією
Олексій Лень не допоможе збірній України в матчах проти Греції та Чорногорії
фото: ФІБА

28 серпня Україна зіграє з Грецією у кваліфікації Чемпіонату світу

Досвідчений український центровий Олексій Лень не зможе допомогти збірній України в майбутніх матчах кваліфікації Чемпіонату світу 2027 проти Греції та Чорногорії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Олексій отримав травму наприкінці клубного сезону в складі мадридського «Реалу» в травні. Розпочавши відновлення влітку, центровий не встиг відновитися до початку тренувального табору збірної України. Олексій висловив бажання допомогти національній команді в наступних вікнах кваліфікації чемпіонату світу.

У минулому сезоні Лень, який відіграв 12 сезонів у НБА, виступав у складі «Реала», за який відіграв 21 матч у чемпіонаті Іспанії, набираючи 7.1 очка, 3.6 підбирання та 1.2 блок-шота, а також 23 матчі в Євролізі – 3.0 очка, 2.0 підбирання в середньому за гру.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: Олексій Лень баскетбол

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