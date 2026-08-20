Збірна України з баскетболу провела тренування перед першим контрольним матчем
У тренуванні збірної України з баскетболу взяли участь 15 баскетболістів
Чоловіча збірна України з баскетболу продовжує підготовку до матчів кваліфікації Чемпіонату світу 2027 проти Греції та Чорногорії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
У середу, 19 серпня, національна команда провела тренування на майданчику ризької Xiaomi Arena напередодні першого контрольного матчу. У четвер, 20 серпня, українська збірна зіграє проти команди NCAA «Арізона Вайлдкетс». Матч відбудеться о 17:00 на майданчику Kėdainiai Arena в литовському місті Кедайняй.
«Гра буде важка, адже це топовий Університет. Вони грають у фізичний баскетбол, грають швидко, багато біжать. Тому цей матч проти Вайлдкетс точно буде гарним досвідом для нас перед офіційними матчами кваліфікації», – сказав бігмен Ростислав Новицький.
У тренуванні збірної України взяли участь 15 баскетболістів, зокрема розігруючий Лєв Кошеватський, який взяв участь у першій частині тренувального збору національної команди. Розігруючий Максим Шульга приєднається до табору національної команди 21 серпня.
Трансляцію матчу Україна – «Арізона Вайлдкетс» можна буде подивитися наживо на YouTube-каналі Федерації баскетболу Литви.
Уже 23 серпня українська збірна зіграє другий контрольний матч, в якому протистоятиме збірній Латвії. Гра відбудеться на Xiaomi Arena о 19:00. Трансляція цього матчу відбудеться на Київстар ТБ.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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