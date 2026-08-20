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Збірна України з баскетболу провела тренування перед першим контрольним матчем

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Збірна України з баскетболу провела тренування перед першим контрольним матчем
У четвер, 20 серпня, українська збірна зіграє проти команди NCAA «Арізона Вайлдкетс»

У тренуванні збірної України з баскетболу взяли участь 15 баскетболістів

Чоловіча збірна України з баскетболу продовжує підготовку до матчів кваліфікації Чемпіонату світу 2027 проти Греції та Чорногорії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У середу, 19 серпня, національна команда провела тренування на майданчику ризької Xiaomi Arena напередодні першого контрольного матчу. У четвер, 20 серпня, українська збірна зіграє проти команди NCAA «Арізона Вайлдкетс». Матч відбудеться о 17:00 на майданчику Kėdainiai Arena в литовському місті Кедайняй.

«Гра буде важка, адже це топовий Університет. Вони грають у фізичний баскетбол, грають швидко, багато біжать. Тому цей матч проти Вайлдкетс точно буде гарним досвідом для нас перед офіційними матчами кваліфікації», – сказав бігмен Ростислав Новицький.

У тренуванні збірної України взяли участь 15 баскетболістів, зокрема розігруючий Лєв Кошеватський, який взяв участь у першій частині тренувального збору національної команди. Розігруючий Максим Шульга приєднається до табору національної команди 21 серпня.

Трансляцію матчу Україна – «Арізона Вайлдкетс» можна буде подивитися наживо на YouTube-каналі Федерації баскетболу Литви.

Уже 23 серпня українська збірна зіграє другий контрольний матч, в якому протистоятиме збірній Латвії. Гра відбудеться на Xiaomi Arena о 19:00. Трансляція цього матчу відбудеться на Київстар ТБ.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

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