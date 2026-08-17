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Визначився розклад матчів 1/32 фіналу Кубку України з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Визначився розклад матчів 1/32 фіналу Кубку України з футболу
Українські представники в єврокубках розпочнуть боротьбу за Кубок України з 1/16 фіналу

Поєдинки  1/32 фіналу Кубку України з футболу пройдуть 20-23 серпня

 

Дирекція з проведення Кубку України з футболу визначила розклад матчів 1/32 фіналу турніру сезону 2026/2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Кубок України-2026/2027. 1/32 фіналу

20 серпня

  • «Діназ» (Вишгород) – «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь). Демидів. Стадіон «Діназ». 12:00.

21 серпня

  • «Брацлав» (Вінниця) – «Олександрія» (Олександрія). Ставище. Стадіон «Колос». 12:00.
  • «Ребел» (Київ) – «Агробізнес» (Волочиськ). Макарів. Центральний стадіон ім. М.Бруквенка. 12:00.
  • «Дружба-Козаки» (Ніжин) – «Базис» (Кочубіївка). Кудрівка. Стадіон «Кудрівка-Арена». 12:00.
  • «Поділля» (Хмельницький) – «Вікторія» (Суми). Хмельницький. Стадіон «Поділля». 14:00.
  • «Локомотив» (Київ) – «Пробій» (Городенка). Київ. НТК ім. В.Баннікова. 14:00.

22 серпня

  • «То4ка» (Одеса) – «Епіцентр» (Кам’янець-Подільський). Одеса. СОК «Люстдорф». 11:00.
  • «Авангард» (Лозова) – «Кудрівка» (Кудрівка). Юріївка. Стадіон ДЮСШ. 12:00.
  • ЮКСА (Тарасівка) – «Колос» (Ковалівка). Буча. Стадіон «Ювілейний». 12:00.
  • «Скала 1911» (Стрий) – «Зоря» (Луганськ). Стрий. Стадіон «Сокіл». 13:00.
  • «Маяк» (Сарни) – «Полтава» (Полтава). Сарни. Стадіон «Сарни-Арена». 13:00.
  • «Решетилівка» (Решитилівка) – «Прикарпаття-Благо» (Івано-Франківськ). Полтава. Стадіон «Молодіжний». 13:00.
  • «Рокита» (Рокита) – «Кривбас» (Кривий Ріг). Рокита. Стадіон «Рокита». 13:00.
  • «Колос» (Полонне) – «Тростянець» (Суми). Звягель. Стадіон «Авангард». 13:00.
  • «Калинівка» (Калинівка) – «Харків» (Харків). Щасливе. Стадіон «Арсенал-Арена». 14:00.
  • «Інгулець» (Петрове) – «Верес» (Рівне). Петрове. Стадіон «Інгулець Арена». 15:00.
  • «Дністер» (Заліщики) – «Лівий Берег» (Київ). Заліщики. Стадіон «Дністер». 15:00.
  • «Нива» (Тернопіль) – «Буковина» (Чернівці). Самбір. Стадіон ім. Л.Броварського. 16:00.
  • «Нива» (Вінниця) – «Рух» (Львів). Вінниця. Стадіон НТБ «Нива». 16:00.
  • «Карпати» (Львів) – «Оболонь» (Київ). Львів. Стадіон «Україна». 18:00.

23 серпня

  • «Пальміра» (Одеса) – «Куликів-Білка» (Куликів). Одеса. Стадіон «Чорноморець». 12:00. 
  • «Агротех» (Тишківка) – «Вільхівці» (Івано-Франківська обл.). Тишківка. Стадіон ОЗ «Тишківський ліцей». 12:00.
  • «Пенуел» (Кривий Ріг) – «Металіст» (Харків). Кривий Ріг. Стадіон «Спарта». 12:00.
  • «Покуття» (Коломия) – «Карбон»(Черкаси). Городенка. Стадіон «Пробій-Арена». 13:00.
  • «Олімпія» (Савинці) – «Металург» (Запоріжжя). Миргород. Стадіон «Старт». 13:00.
  • «Новий Розділ» (Новий Розділ) – «Атлет» (Київ). Куликів. Стадіон «Арена Куликів». 15:00.
  • «Вільхівці» (Закарпатська обл.) – «Чорноморець» (Одеса). Вільхівці. Стадіон «Вільхівці Арена-Парк». 16:00. 
  • «Луцьксантехмонтаж №536» (Луцьк) – «Чернігів» (Чернігів). Луцьк. Стадіон «Авангард». 16:00.

Чотири українські представники в єврокубках 2026/2027, «Шахтар» (Донецьк), «Динамо» (Київ), «Полісся» (Житомир) та ЛНЗ (Черкаси), розпочнуть боротьбу за кубок з 1/16 фіналу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України

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