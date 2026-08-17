Визначився розклад матчів 1/32 фіналу Кубку України з футболу
Поєдинки 1/32 фіналу Кубку України з футболу пройдуть 20-23 серпня
Дирекція з проведення Кубку України з футболу визначила розклад матчів 1/32 фіналу турніру сезону 2026/2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
Кубок України-2026/2027. 1/32 фіналу
20 серпня
- «Діназ» (Вишгород) – «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь). Демидів. Стадіон «Діназ». 12:00.
21 серпня
- «Брацлав» (Вінниця) – «Олександрія» (Олександрія). Ставище. Стадіон «Колос». 12:00.
- «Ребел» (Київ) – «Агробізнес» (Волочиськ). Макарів. Центральний стадіон ім. М.Бруквенка. 12:00.
- «Дружба-Козаки» (Ніжин) – «Базис» (Кочубіївка). Кудрівка. Стадіон «Кудрівка-Арена». 12:00.
- «Поділля» (Хмельницький) – «Вікторія» (Суми). Хмельницький. Стадіон «Поділля». 14:00.
- «Локомотив» (Київ) – «Пробій» (Городенка). Київ. НТК ім. В.Баннікова. 14:00.
22 серпня
- «То4ка» (Одеса) – «Епіцентр» (Кам’янець-Подільський). Одеса. СОК «Люстдорф». 11:00.
- «Авангард» (Лозова) – «Кудрівка» (Кудрівка). Юріївка. Стадіон ДЮСШ. 12:00.
- ЮКСА (Тарасівка) – «Колос» (Ковалівка). Буча. Стадіон «Ювілейний». 12:00.
- «Скала 1911» (Стрий) – «Зоря» (Луганськ). Стрий. Стадіон «Сокіл». 13:00.
- «Маяк» (Сарни) – «Полтава» (Полтава). Сарни. Стадіон «Сарни-Арена». 13:00.
- «Решетилівка» (Решитилівка) – «Прикарпаття-Благо» (Івано-Франківськ). Полтава. Стадіон «Молодіжний». 13:00.
- «Рокита» (Рокита) – «Кривбас» (Кривий Ріг). Рокита. Стадіон «Рокита». 13:00.
- «Колос» (Полонне) – «Тростянець» (Суми). Звягель. Стадіон «Авангард». 13:00.
- «Калинівка» (Калинівка) – «Харків» (Харків). Щасливе. Стадіон «Арсенал-Арена». 14:00.
- «Інгулець» (Петрове) – «Верес» (Рівне). Петрове. Стадіон «Інгулець Арена». 15:00.
- «Дністер» (Заліщики) – «Лівий Берег» (Київ). Заліщики. Стадіон «Дністер». 15:00.
- «Нива» (Тернопіль) – «Буковина» (Чернівці). Самбір. Стадіон ім. Л.Броварського. 16:00.
- «Нива» (Вінниця) – «Рух» (Львів). Вінниця. Стадіон НТБ «Нива». 16:00.
- «Карпати» (Львів) – «Оболонь» (Київ). Львів. Стадіон «Україна». 18:00.
23 серпня
- «Пальміра» (Одеса) – «Куликів-Білка» (Куликів). Одеса. Стадіон «Чорноморець». 12:00.
- «Агротех» (Тишківка) – «Вільхівці» (Івано-Франківська обл.). Тишківка. Стадіон ОЗ «Тишківський ліцей». 12:00.
- «Пенуел» (Кривий Ріг) – «Металіст» (Харків). Кривий Ріг. Стадіон «Спарта». 12:00.
- «Покуття» (Коломия) – «Карбон»(Черкаси). Городенка. Стадіон «Пробій-Арена». 13:00.
- «Олімпія» (Савинці) – «Металург» (Запоріжжя). Миргород. Стадіон «Старт». 13:00.
- «Новий Розділ» (Новий Розділ) – «Атлет» (Київ). Куликів. Стадіон «Арена Куликів». 15:00.
- «Вільхівці» (Закарпатська обл.) – «Чорноморець» (Одеса). Вільхівці. Стадіон «Вільхівці Арена-Парк». 16:00.
- «Луцьксантехмонтаж №536» (Луцьк) – «Чернігів» (Чернігів). Луцьк. Стадіон «Авангард». 16:00.
Чотири українські представники в єврокубках 2026/2027, «Шахтар» (Донецьк), «Динамо» (Київ), «Полісся» (Житомир) та ЛНЗ (Черкаси), розпочнуть боротьбу за кубок з 1/16 фіналу.
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