Правозахисники закликали не допускати Інфантіно до виборів президента ФІФА

Інфантіно було обрано очільником ФІФА на позачерговому конгресі у лютому 2016 року

Вибори президента ФІФА відбудуться у березні 2027 року.

Некомерційна правозахисна організація FairSquare вимагає не допускати Джанні Інфантіно до виборів президента ФІФА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

У листі до Комітету ФІФА з управління, аудиту та дотримання норм FairSquare зазначає, що ​​балотування Інфанітно на четвертий термін суперечить статуту: за правилами президент може обіймати посаду не більше трьох термінів. При цьому у 2022 році комітет ухвалив не враховувати перший термін Інфантіно (2016-2019 роки), оскільки він нібито завершував перерваний термін Йозефа Блаттера. У FairSquare вважають рішення неправомірним: у статуті немає винятків – не має значення, скільки тривав термін і на якому конгресі обрали президента.

До заяви доєдналася норвезька футбольна федерація, яка підтримала скаргу.

Інфантіно було обрано очільником ФІФА на позачерговому конгресі у лютому 2016 року. Наступні вибори президента ФІФА відбудуться у березні 2027 року.

Нагадаємо, УЄФА може підготувати судовий позов проти ФІФА через дії очільника організації Джанні Інфантіно.

Як повідомлялося, ФІФА відмовилася від реалізації проєкту FIFA Forward Enterprise, який передбачав можливість залучення приватних інвесторів до фінансування та комерціалізації активів організації, зокрема Чемпіонату світу. УЄФА схвалила відмову від плану, але висунув додаткові умови перегляду роботи ФІФА. Основною з них стала відставка Інфантіно, або ж в організації ініціюють голосування про вотум недовіри.

У травні Інфантіно заявив, що планує переобиратися на посаду президента ФІФА у 2027 році. Після змін планів ФІФА Уельс став першою країною, що офіційно відкликав попередню підтримку чинному президенту організації.

В УЄФА додали, що вимагають «негайних заходів для ідентифікації, пошуку та збереження всіх документів» про інвестиційний план. Це включає «електронну пошту, миттєві повідомлення (WhatsApp, Signal, Teams, Slack та інші), смс-повідомлення, письмову кореспонденцію та нотатки зустрічей», що стосувалися «будь-якого працівника ФІФА».

До слова, усі 55 членів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалили рішення бойкотувати турніри Міжнародної федерації футболу (ФІФА) після наміру її голови Джанні Інфантіно продати частку прав на Чемпіонат світу приватним інвесторам.